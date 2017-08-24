"Русенборг" выбил "Аякс" из Лиги Европы, "Милан" снова обыграл "Шкендию"

"Милан" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы обыграла македонскую "Шкендию" - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Патрик Куртоне. Миланская команда вышла в групповой турнир - первую встречу итальянцы выиграли со счетом 6:0.

"Русенборг" обыграл "Аякс" - 3:2. Один из мячей норвежской команды записал на свой счет Никлас Бендтнер, дубль оформил Самуэль Адегбенро. Первый поединок выиграла команда из Тронхейма - 1:0, прошлогодний финалист Лиги Европы покидает турнир.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Шкендия" (Македония) - "Милан" (Италия) - 0:1 (0:1)

Гол: Кутроне, 13 (0:1).

"Милан": Сторари, Сапата, Антонелли, Бонуччи, Романьоли (Абате, 46), Калабрия, Маури, Локателли (Габбиа, 73), Дзанеллато, Андре Силва, Кутроне (Сусо, 58).

Судья: Ковач (Румыния).

24 августа. Тетово. Стадион "Gradski Stadion".

Первый матч - 0:6.

"Русенборг" (Норвегия) - "Аякс" (Голландия) - 3:2 (1:0)

Голы: Бендтнер, 26 (1:0). Юнес, 60 (1:1). Шене, 61 (1:2). Адегбенро, 80 (2:2). Адегбенро, 89 (3:2).

Судья: Бюке (Франция).

24 августа. Тронхейм. Стадион "Lerkendal".

Первый матч: 1:0.