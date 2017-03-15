Руни и Марсьяль не сыграют с "Ростовом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" сообщил, что против российской команды выступят те же футболисты, которые участвовали в игре 1/4 финала Кубка Англии против "Челси" (0:1). Таким образом, нападающие Уэйн Руни и Антони Марсьяль пропустят и поединок на "Олд Траффорд".

– У нас будут те же футболисты, что и на "Стэмфорд Бридж", – цитирует клубная пресс-служба Моуринью. – Вернется Ибрагимович, дисквалифицированный на три матча внутренних соревнований.