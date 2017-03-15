14:53 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Руни и Марсьяль не сыграют с "Ростовом"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" сообщил, что против российской команды выступят те же футболисты, которые участвовали в игре 1/4 финала Кубка Англии против "Челси" (0:1). Таким образом, нападающие Уэйн Руни и Антони Марсьяль пропустят и поединок на "Олд Траффорд".

– У нас будут те же футболисты, что и на "Стэмфорд Бридж", – цитирует клубная пресс-служба Моуринью. – Вернется Ибрагимович, дисквалифицированный на три матча внутренних соревнований.

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"Ростов" и "Краснодар" против "МЮ" и "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Владимир 3107

Врёт все Моуриньо. Именно Руни и будет играть главную скрипку в МЮ против "Ростова"! По замыслу Жозе игроки МЮ будут грузить навесы в штрафную "Ростова", а там с подач верхом по воротам бить будут Златан с Веней.

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