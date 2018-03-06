Румынская бригада будет работать на игре "Зенита" и "Лейпцига"

Румын Овидиу Хацеган назначен главным судьей первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Лейпцигом" и "Зенитом", сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут соотечественники Октавиан Шовре, Себастьян Георге, Иштван Ковач и Себастьян Колцеску. Резервный судья – Раду Гингуляк.

Встреча "Лейпцига" и "Зенита" состоится 8 марта, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.