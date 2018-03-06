13:35 | Футбол — Лига Европы

Румынская бригада будет работать на игре "Зенита" и "Лейпцига"

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Румын Овидиу Хацеган назначен главным судьей первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Лейпцигом" и "Зенитом", сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут соотечественники Октавиан Шовре, Себастьян Георге, Иштван Ковач и Себастьян Колцеску. Резервный судья – Раду Гингуляк.

Встреча "Лейпцига" и "Зенита" состоится 8 марта, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shur

traveller09____________ Я не понял. Причем тут Луческу?

13:49

traveller09

У Луческу шанс. Да что там шанс...шансище.

13:41

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