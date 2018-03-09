09:19 | Футбол — Лига Европы

Руди Гарсия: "Всегда говорил, что судьи за лицевой линией бесполезны"


Главный тренер "Марселя"  Руди Гарсия выразил недовольство работой судей в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (3:1). Баски забили свой мяч с пенальти, который был назначен после подсказки арбитра за воротами.

– Мы хотели сыграть так же, как с "Брагой", и это получилось бы, но есть одна разница: другие судьи, – цитирует AFP Гарсия. – Проблема в том, что судьи за лицевой совершают ошибки. Я всегда говорил, что они бесполезны. Надеюсь, в следующем сезоне их не будет, их заменит видео. В остальном же матч был очень хорошим, я поздравляю игроков. Мы все сделали правильно. Надо теперь восстановиться и сыграть с "Тулузой" в понедельник. Ах, нет, во Франции не играют в понедельник. В воскресенье, к сожалению.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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