Руди Гарсия: "Всегда говорил, что судьи за лицевой линией бесполезны"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия выразил недовольство работой судей в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (3:1). Баски забили свой мяч с пенальти, который был назначен после подсказки арбитра за воротами.

– Мы хотели сыграть так же, как с "Брагой", и это получилось бы, но есть одна разница: другие судьи, – цитирует AFP Гарсия. – Проблема в том, что судьи за лицевой совершают ошибки. Я всегда говорил, что они бесполезны. Надеюсь, в следующем сезоне их не будет, их заменит видео. В остальном же матч был очень хорошим, я поздравляю игроков. Мы все сделали правильно. Надо теперь восстановиться и сыграть с "Тулузой" в понедельник. Ах, нет, во Франции не играют в понедельник. В воскресенье, к сожалению.