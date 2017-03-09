Руди Гарсия: "Рома" в моем сердце, но болеть буду за "Лион"

Бывший тренер "Ромы" Руди Гарсия признался, что будет болеть за "Лион" в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги Европы. Тем не менее, он надеется, что фанатам удастся вживую увидеть игру легенды римского клуба Франческо Тотти.

- Надеюсь, что французские фанаты получат возможность увидеть Франческо Тотти вживую, вечного игрока вечного города, - цитирует Corriere della Sera Гарсию. - Кого я буду поддерживать? Я француз, я не могу желать, чтобы иностранная команда выиграла, нам нужны очки в таблице коэффициентов УЕФА. Однако "Рома" на всегда в моем сердце. Все, что я могу сказать: пусть победит лучшая команда.