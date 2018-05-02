Руди Гарсия: "Против "Зальцбурга" в воротах "Марселя" сыграет Пеле. Манданда еще не готов"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия заявил, что место в воротах в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против "Зальцбурга" займет Йоан Пеле. В первой игре французская команда победила со счетом 2:0.

- Завтра мы проведем 58-й матч в сезоне, но я не ощущаю у своих игроков какой-либо физической или психологической усталости, - цитирует официальный сайт УЕФА тренера "Марселя". - На прошлой неделе мы увидели, что силы на концовку матчей у нас по-прежнему есть. Место в воротах займет Йоанн Пеле. Стив Манданда еще не готов.

Если мы забьем быстрый гол, сопернику уже будет сложно отыграться, но идеального сценария не существует. В любом случае надо побеждать и выходить в финал. Полуфинала недостаточно для того, чтобы заработать место в истории клуба.

Матч "Зальцбург" – "Марсель" состоится 3 мая в Австрии на стадионе "Ред Булл Арена" и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.