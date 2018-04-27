Руди Гарсия: "Пока "Марселю" рано думать о финале"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия остался доволен своей командой в матче 1/2 финала Лиги Европы с "Зальцбургом" (2:0). Он подчеркнул, что пока рано думать о финале.

– Это хороший результат, – цитирует AFP Гарсия. – Мы хотели победить и сделали это. Здорово, что не пропустили при этом. Где-то нам повезло, но мы играли хорошо в целом. Мне понравилось все в действиях команды. Даже когда возникали напряженные моменты. Понимаем, что еще ничего не решено. В гостях нам надо забить хотя бы гол. Будет здорово сыграть в финале во Франции. Но пока об этом рано думать.