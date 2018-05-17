Руди Гарсия: "Марсель" упустил свой шанс в первом тайме"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:3) отметил, что у его подопечных был шанс открыть счет в первом тайме. Специалист добавил, что не стоило пропускать гол первыми, так как в матчах с мадридцами сложно отыгрываться.

– Мы упустили свой шанс в первом тайме, – приводит пресс-служба УЕФА слова Гарсии. – У нас была возможность открыть счет, но мы ей не воспользовались, а затем совершили ошибку, которая стоила нам пропущенного мяча. В матчах с "Атлетико" очень сложно отыгрываться, поэтому нам не стоило пропускать первыми.

"Атлетико" уже в третий раз выигрывает Лигу Европы.

Трансляция матча "Марсель" – "Атлетико" //

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