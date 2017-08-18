Руди Гарсия: "Марсель" был съеден атлетизмом соперника"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия посетовал на нехватку физической мощи у команды в первом гостевом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Домжале". Поединок завершился ничьей (1:1), и французам пришлось отыгрываться.

– Я не удивлен тем, что сделал "Домжале", – цитирует AFP Гарсия. – Предупреждал ребят о качествах соперника. Мы были съедены мощным атлетизмом противника, проявленным в центре поля. Но нам удалось забить хороший гол. Этот результат меня устраивает. Дома нам будет достаточно даже 0:0.