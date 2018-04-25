Руди Гарсия: "Хотим доказать, что апрельская версия "Марселя" сильнее той, которая была осенью и зимой"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия перед первым матчем 1/2 финала против "Зальцбурга" отметил, что попросил своих игроков быть более дисциплинированными в определенные моменты встречи.

- Я сказал игрокам, чтобы они не стеснялись и продолжали забивать так же свободно, как они это делают, - приводит пресс-служба УЕФА слова Гарсии. - Кроме того, попросил их быть более дисциплинированными в определенные моменты матча. Ожидаем, что атмосфера будет похожа на четвертьфинал с "Лейпцигом". Мы уже доказали, что можем выигрывать противостояния, даже если пропускаем. Завтра цель одна - победа. И желательно без пропущенных голов. При этом надо помнить о том, что ответную встречу мы проводим в гостях.



"Зальцбург" - очень хорошая команда, с которой мы уже встречались на групповом этапе. Они обыграли нас в Австрии (1:0), а мы не смогли одолеть их дома (0:0). Они старожилы Лиги Европы и прошли без поражений квалификацию Лиги чемпионов, вылетев только по правилу выездного гола. Кроме того, они опережают нас в рейтинге УЕФА.



Мы знаем их, они знают нас, но мы хотим доказать, что эта апрельская версия "Марселя" сильнее той, с которой "Зальцбург" встречался осенью и зимой. Надеемся, что по сумме двух встреч мы пройдем дальше



Матч "Марсель" - "Зальцбург" пройдет завтра, 25 апреля, начало - 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.