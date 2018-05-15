Руди Гарсия: "Хорошо, что мы встречаемся с "Атлетико в одном единственном матче

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия рассказал, чего он ожидает от финала Лиги Европы против "Атлетико". Он отметил, что в его команде нет кадровых проблем.

- "Атлетико" - это отличная команда с самой надежной защитой в Испании, но у них и прекрасное нападение. Если у нас и есть сходство, то оно в том, что у каждой из команд есть характер. Мы уважаем "Атлетико". Это великий клуб с большим опытом, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Хорошо, что мы встречаемся с "Атлетико" в одном единственном матче. В такой ситуации в футболе возможно все. 25 лет назад "Марсель" стал первым французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. У нас есть шанс первыми из Франции выиграть Лигу Европы, хотя сделать это будет очень сложно. Буна Сарр тренировался последние два дня. В сегодняшней тренировке примут участие Костас Митроглу, Роланду и Пайет.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Марсель" - "Атлетико". Он состоится 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.