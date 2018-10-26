08:50 | Футбол — Лига Европы

Руди Гарсия: "Это была худшая игра "Марселя" в сезоне"

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Главный тренер "Марселя"  Руди Гарсия выразил разочарование поражением от "Лацио" (1:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. По его словам, римляне заслужили эту победу.

– "Лацио" был сильнее нас, победила лучшая команда, – цитирует AFP Гарсия. – Мы были безобидными в атаке. В итоге почти вылетели из Лиги Европы, но пока у нас есть шансы на математическом уровне, будем бороться с полной отдачей. Мы не теряем надежду.

Это была худшая игра "Марселя" в сезоне. Мы утратили ритм, остроту, позволяли многое. "Лацио" был намного эффективнее нас.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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