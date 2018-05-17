Руди Гарсия: "Думаю, "Марсель" заставил фанатов гордиться командой"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:3) отметил, что команда могла вернуться в игру в моменте, когда мяч попал в штангу после удара Костаса Митроглу. По мнению специалиста, фанаты "южан" могут гордиться своей командой.

- Соперник прибавил во втором тайме. Очень жаль, что нам не повезло в моменте, когда Митроглу попал в штангу, - приводит пресс-служба УЕФА слова Гарсии. - Гол позволил бы нам вернуться в игру. "Атлетико" - прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этому поражению.

Пайет переживал о том, сможет ли он играть и сможет ли нормально бить по мячу. Он не усугубил травму сегодня - просто не был полностью здоров. В таких матчах иногда приходится идти на риск.

Думаю, мы заставили наших фанатов гордиться и вызвали симпатии у большой части французских болельщиков вообще. Я горжусь своими игроками в связи с этим.