Руди Феллер: "Краснодар" - сильный соперник"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Его команда сыграет с "Краснодаром".
- "Краснодар" - опасный соперник. Команда финишировала в группе второй, но с таким же количеством очков, как и у "Севильи", что говорит о многом, - цитирует функционера официальный сайт УЕФА. - Задача у нас неизменная - выход в следующий раунд.
Матчи пройдут 14 и 21 февраля.
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"Зенит" и "Краснодар": кто пройдет в 1/8 финала Лиги Европы?
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/draws/round=2000991/
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