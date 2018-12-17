Руди Феллер: "Краснодар" - сильный соперник"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Его команда сыграет с "Краснодаром".

- "Краснодар" - опасный соперник. Команда финишировала в группе второй, но с таким же количеством очков, как и у "Севильи", что говорит о многом, - цитирует функционера официальный сайт УЕФА. - Задача у нас неизменная - выход в следующий раунд.

Матчи пройдут 14 и 21 февраля.

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