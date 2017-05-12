Рой Кин: "МЮ" должен забивать по два-три мяча такой команде, как "Сельта"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин после ответного полуфинала Лиги Европы против "Сельты" (1:1) отметил, что "красные дьяволы" не должны были позволять испанцам сохранять шансы до последнего. По его словам, "МЮ" не демонстрирует футбол своего уровня.

- Нужно отдать должное команде Моуринью, которая выполнила задачу, выйдя в финал, - приводит Daily Express слова Кина. - Но уровень команды таков, что она позволила "Сельте" сохранять шансы до конца. Это наглядный пример того, почему у "Юнайтед" так много ничейных результатов в этом сезоне. "МЮ" против таких соперников, как "Сельта", должен идити вперед и забивать два-три мяча.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"