16:56 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростову" стоит помнить ошибки "Краснодара"

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История взаимоотношений "Спарты" с российскими клубами началась с противостояния против московского "Спартака". И стоит заметить, что красно-белым, что другим командам России просто в матчах со "Спартой" не приходилось. Разве что ЦСКА относительно легко взял верх над пражской командой в Лиге Европы-2010/11. В прошлом сезоне чешский коллектив дважды встречался с командами из России. И если ЦСКА с трудом, но все же прошел дальше в Лиге чемпионов, то встреча "Краснодара" со "Спартой" закончилась бесславным вылетом "быков". (Алексей МОРОЗ)

Российские клубы против "Спарты"

1999/00

Спартак

Лига чемпионов

Групповой этап

1:1, 2:5

2001/02

Спартак

Лига чемпионов

Групповой этап

0:2, 2:2

2007/08

Спартак

Кубок УЕФА

Групповой этап

0:0

2010/11

ЦСКА

Лига Европы

Групповой этап

3:0, 1:1

2015/16

ЦСКА

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

2:2, 3:2

2015/16

Краснодар

Лига Европы

1/16 финала

0:1, 0:3

11 матчей, +2=5-4, мячи 14-18

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