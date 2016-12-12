"Ростову" стоит помнить ошибки "Краснодара"

История взаимоотношений "Спарты" с российскими клубами началась с противостояния против московского "Спартака". И стоит заметить, что красно-белым, что другим командам России просто в матчах со "Спартой" не приходилось. Разве что ЦСКА относительно легко взял верх над пражской командой в Лиге Европы-2010/11. В прошлом сезоне чешский коллектив дважды встречался с командами из России. И если ЦСКА с трудом, но все же прошел дальше в Лиге чемпионов, то встреча "Краснодара" со "Спартой" закончилась бесславным вылетом "быков". (Алексей МОРОЗ)

Российские клубы против "Спарты"

1999/00 Спартак Лига чемпионов Групповой этап 1:1, 2:5 2001/02 Спартак Лига чемпионов Групповой этап 0:2, 2:2 2007/08 Спартак Кубок УЕФА Групповой этап 0:0 2010/11 ЦСКА Лига Европы Групповой этап 3:0, 1:1 2015/16 ЦСКА Лига чемпионов 3-й отб.раунд 2:2, 3:2 2015/16 Краснодар Лига Европы 1/16 финала 0:1, 0:3

11 матчей, +2=5-4, мячи 14-18