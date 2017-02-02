"Ростов" заявил Девича на Лигу Европы

"Ростов" огласил заявку на плей-офф Лиги Европы. В нее вошел новичок команды Марко Девич, перешедший зимой из "Рубина".

Полностью заявка ростовчан выглядит следующим образом: вратари - Джанаев, Медведев; защитники - Сесар Навас, Гранат, Мевля, Кудряшов, Скопинцев, Терентьев; полузащитники - Гацкан, Калачев, Нобоа, Ерохин, Думбья, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Киреев, Ярошенко; нападающие - Азмун, Полоз, Бухаров, Девич.

В 1/16 финала "Ростов" встретится со "Спартой". Матчи пройдут 16 и 23 февраля.