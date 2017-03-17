11:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" заработал в Лиге чемпионов и Лиге Европы 18,2 миллиона евро

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"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы заработал 18,2 миллиона евро. 2 миллиона донской клуб получил за участие в отборочном турнире, 12,7 миллиона – за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ.

Также ростовчане заработали 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала Лиги Европы, и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира. В конце сезона итоговая сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

Напомним, что ЦСКА заработал не менее 14,2 миллиона евро за участие в групповом турнире Лиги чемпионов. "Зенит" и "Краснодар" заработали по 4,9 миллиона евро за участие в Лиге Европы.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shur

Ковтун Вот если бы вчера защитник не заигрались и не допустили одну единственную ошибку, то за 0:0 получили бы еще. ______________________ А если бы Нобоа со штрафного забил?..........

12:09

Ковтун

Вот если бы вчера защитник не заигрались и не допустили одну единственную ошибку, то за 0:0 получили бы еще.

12:04

puzzar

Если сложить все суммы получается 18,5 миллиона. Видимо 250 тысяч это не деньги

12:01

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