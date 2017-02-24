00:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Четверг. Прага. "Спарта" – "Ростов" – 1:1. В борьбе за мяч – нападающий "Ростова" Дмитрий ПОЛОЗ. Фото AFP
Четверг. Прага. "Спарта" – "Ростов" – 1:1. В борьбе за мяч – нападающий "Ростова" Дмитрий ПОЛОЗ. Фото AFP
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"Ростов" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Праге сыграл вничью со "Спартой". На 13-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Полоз, на 83-й в составе хозяев отличился российский защитник Вячеслав Караваев. "Спарта" с 67-й минуты играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки защитника Косты Намойнесу.

Ростовская команда вышла в 1/8 финала турнира, жеребьевка которой пройдет в пятницу.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Спарта" П (Чехия) – "РОСТОВ" (Россия) – 1:1 (0:1)

Голы: Полоз, 13 (0:1). Караваев, 84 (1:1).

"Спарта": Коубек, Караваев, Кадлец, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Сачек, Холек, Чермак, Альбиач (Хибш, 70), Юлиш, Пулькраб (Шурал, 40).

"Ростов": Медведев, Калачев, Сесар Навас, Мевля, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 46), Полоз, Бухаров (Азмун, 46).

Предупреждения: Бухаров, 24. Намойнесу, 36. Калачев, 51. Шурал, 71. Ерохин, 77.

Удаление: Намойнесу (Спарта П), 67 (грубая игра).

Судьи: ХЮСЕЙИН ГЕЧЕК, Барыш Шимшек, Кемал Йилмаз, Мустафа Эйисой, Алпер Улусой (все Турция).

23 февраля. Прага. Стадион "Дженерали Арена".

Первый матч – 0:4.

Трансляция матча "Спарта" – "Ростов"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Thomas_Boy

Папа как всегда все знал заранее.)))

01:20

Тони Старк

foreverCSKAforever ну в прошлом сезоне лион занял четвёртое место в группе и состав там был посильнее,единственное французкие клубы неудобные соперники,хотя я про рому с бешиком забыл,а это тоже не подарок.

01:20

Иван Дюссельдорф

Респект Ростову. так держать! Болею дальше за Шахтер!

01:18

Медвежонок Пу

Ахаха, на спортивном канале Валера и ведущий не знают регламента Лиги Европы..

01:15

Вопреки

Понятно, что решили вопрос выхода еще в первой игре, но так пижонить нельзя... испортили общее впечатление о матче. Ростовчан с большим успехом... в пику Гинерам, Созиным и Рейнгольдам.

01:14

sproper

AlexXL а уже при 5-0 надо ломбаду исполнять7как ещё к не оттходили с жинками гутарить

01:14

foreverCSKAforever

Тони Старк, Дзюба Лион одной левой проходил. За счет Халка.

01:12

Басист

Молодцы! Спокойно и без лишних нервов выполнили задачу. Жаль, конечно, что в конце пропустили, но в данной ситуации было не смертельно, а Караваев - хорош. С интересом ждём завтра соперников для себя и Краснодара) P.S. Между прочим, в этом раунде слетело сразу несколько напророченных победителей ЛЕ - Тоттенхэм, Зенит, Фиорентина, под вопросом угодивший в овертайм Шахтер. А Ростов и Краснодар - идут дальше)

01:12

ser958

Но результат на табло!!!Это коменты писать просто !!!

01:06

Kirillyurrich

что за день такой, один золото ЧМ в концовке упустил, вторые выход в 1-8ле, третьи одно очко отдали в кэф...

01:03

улица садовая

2ой тайм Ростов ходил по полю. это не дело

01:02

Тони Старк

А ведь кроме МЮ и Гладбаха все остальные команды проходимые,ну может ещё Лион!

01:01

AlexXL

Даешь Ростовую завтра Гент или Копенгаген

01:00

Valdemarson

Красавцы! Больше всех очков за Россию! Продолжаем веселье. Даёшь Андерлехт в 1/8, покажите ленивым животным, как надо играть в футбол!

01:00

Seraffim

С выходом в 1/8 Ростов! Жаль упустили гарантированную победу.

00:58

читатель1

AlexXL Ростов сегодня играл стремно. Мотивации не хватало. 4-0 в первой игре и быстрый гол. Ясное дело что чуть расслабились))

00:58

AlexXL

Ростов сегодня играл стремно. Мотивации не хватало.

00:57

Severny_Olen

Заслуженно!!!

00:56

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Материалы других СМИ