"Ростов" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Ростов" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Праге сыграл вничью со "Спартой". На 13-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Полоз, на 83-й в составе хозяев отличился российский защитник Вячеслав Караваев. "Спарта" с 67-й минуты играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки защитника Косты Намойнесу.
Ростовская команда вышла в 1/8 финала турнира, жеребьевка которой пройдет в пятницу.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
"Спарта" П (Чехия) – "РОСТОВ" (Россия) – 1:1 (0:1)
Голы: Полоз, 13 (0:1). Караваев, 84 (1:1).
"Спарта": Коубек, Караваев, Кадлец, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Сачек, Холек, Чермак, Альбиач (Хибш, 70), Юлиш, Пулькраб (Шурал, 40).
"Ростов": Медведев, Калачев, Сесар Навас, Мевля, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 46), Полоз, Бухаров (Азмун, 46).
Предупреждения: Бухаров, 24. Намойнесу, 36. Калачев, 51. Шурал, 71. Ерохин, 77.
Удаление: Намойнесу (Спарта П), 67 (грубая игра).
Судьи: ХЮСЕЙИН ГЕЧЕК, Барыш Шимшек, Кемал Йилмаз, Мустафа Эйисой, Алпер Улусой (все Турция).
23 февраля. Прага. Стадион "Дженерали Арена".
Первый матч – 0:4.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Thomas_Boy
Папа как всегда все знал заранее.)))
01:20
Тони Старк
foreverCSKAforever ну в прошлом сезоне лион занял четвёртое место в группе и состав там был посильнее,единственное французкие клубы неудобные соперники,хотя я про рому с бешиком забыл,а это тоже не подарок.
01:20
Иван Дюссельдорф
Респект Ростову. так держать! Болею дальше за Шахтер!
01:18
Медвежонок Пу
Ахаха, на спортивном канале Валера и ведущий не знают регламента Лиги Европы..
01:15
Вопреки
Понятно, что решили вопрос выхода еще в первой игре, но так пижонить нельзя... испортили общее впечатление о матче. Ростовчан с большим успехом... в пику Гинерам, Созиным и Рейнгольдам.
01:14
sproper
AlexXL а уже при 5-0 надо ломбаду исполнять7как ещё к не оттходили с жинками гутарить
01:14
foreverCSKAforever
Тони Старк, Дзюба Лион одной левой проходил. За счет Халка.
01:12
Басист
Молодцы! Спокойно и без лишних нервов выполнили задачу. Жаль, конечно, что в конце пропустили, но в данной ситуации было не смертельно, а Караваев - хорош. С интересом ждём завтра соперников для себя и Краснодара) P.S. Между прочим, в этом раунде слетело сразу несколько напророченных победителей ЛЕ - Тоттенхэм, Зенит, Фиорентина, под вопросом угодивший в овертайм Шахтер. А Ростов и Краснодар - идут дальше)
01:12
ser958
Но результат на табло!!!Это коменты писать просто !!!
01:06
Kirillyurrich
что за день такой, один золото ЧМ в концовке упустил, вторые выход в 1-8ле, третьи одно очко отдали в кэф...
01:03
улица садовая
2ой тайм Ростов ходил по полю. это не дело
01:02
Тони Старк
А ведь кроме МЮ и Гладбаха все остальные команды проходимые,ну может ещё Лион!
01:01
AlexXL
Даешь Ростовую завтра Гент или Копенгаген
01:00
Valdemarson
Красавцы! Больше всех очков за Россию! Продолжаем веселье. Даёшь Андерлехт в 1/8, покажите ленивым животным, как надо играть в футбол!
01:00
Seraffim
С выходом в 1/8 Ростов! Жаль упустили гарантированную победу.
00:58
читатель1
AlexXL Ростов сегодня играл стремно. Мотивации не хватало. 4-0 в первой игре и быстрый гол. Ясное дело что чуть расслабились))
00:58
AlexXL
Ростов сегодня играл стремно. Мотивации не хватало.
00:57
Severny_Olen
Заслуженно!!!
00:56