"Ростов" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Ростов" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Праге сыграл вничью со "Спартой". На 13-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Полоз, на 83-й в составе хозяев отличился российский защитник Вячеслав Караваев. "Спарта" с 67-й минуты играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки защитника Косты Намойнесу.

Ростовская команда вышла в 1/8 финала турнира, жеребьевка которой пройдет в пятницу.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Спарта" П (Чехия) – "РОСТОВ" (Россия) – 1:1 (0:1)

Голы: Полоз, 13 (0:1). Караваев, 84 (1:1).

"Спарта": Коубек, Караваев, Кадлец, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Сачек, Холек, Чермак, Альбиач (Хибш, 70), Юлиш, Пулькраб (Шурал, 40).

"Ростов": Медведев, Калачев, Сесар Навас, Мевля, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 46), Полоз, Бухаров (Азмун, 46).

Предупреждения: Бухаров, 24. Намойнесу, 36. Калачев, 51. Шурал, 71. Ерохин, 77.

Удаление: Намойнесу (Спарта П), 67 (грубая игра).

Судьи: ХЮСЕЙИН ГЕЧЕК, Барыш Шимшек, Кемал Йилмаз, Мустафа Эйисой, Алпер Улусой (все Турция).

23 февраля. Прага. Стадион "Дженерали Арена".

Первый матч – 0:4.

Трансляция матча "Спарта" – "Ростов"