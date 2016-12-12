"Ростов" встретится с пражской "Спартой"

Сегодня в швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки матчей 1/16 финала Лиги Европы определился соперник "Ростова". Российская команда сыграет с пражской "Спартой".
Первый матч состоится 16 февраля в Ростове-на-Дону, а ответный - 23-го в Праге. Финальная игра Лиги Европы пройдет в шведском городе Сольне 24 марта.
Напомним, "Ростов" занял третье место в групповом турнире Лиги чемпионов, опередив ПСВ. Первые два места заняли "Атлетико" и "Бавария".
Судья Ананас
rotor23 Прага порвёт ростовское днище. -------------------------------------------------- Ахахахаахахахахахахх! Это кто сейчас это сказал? что это сейчас было? :))))))))))))))))))))))))))))))))))) ЧМО из 2 лиги? вершина зоны Юг? :))))))) ухахахахаахахах
15:50
458
rotor23 Прага порвёт ростовское днище.//// Ты за своим днищем последи
15:48
wowaizrostowa73
Ржевский200 , да не обращай внимание на опущенного. Уже все знают , что ему очко в Ростове рванули, всё никак забыть не может.
15:47
wowaizrostowa73
Хотел, чтобы Спарта попалась. Понятно , что тоже не подарок. Ну а кто тут подарок-Тоттенхэм, Шальке,Лион?
15:45
rotor23
Прага порвёт ростовское днище.
15:43
Паренек с Урала
Терпимо. Могло быть хуже...
15:40
Солёный
В прошлом годе они Краснодар в одну калитку вынесли... а тоже все считали, что легко и просто...
15:39
fioru
Первая игра дома... Как с Андерлехтом достаточно сыграть
15:35
Ржевский200
хороший жребий. Спарта из команд любящих идти в атаку. Первая игра на выезде, т.е. все будет решаться 23 февраля в Ростове. Отлично, все шансы на 1/8 в принципе есть.
15:34