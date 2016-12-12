"Ростов" встретится с пражской "Спартой"

Сегодня в швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки матчей 1/16 финала Лиги Европы определился соперник "Ростова". Российская команда сыграет с пражской "Спартой".

Первый матч состоится 16 февраля в Ростове-на-Дону, а ответный - 23-го в Праге. Финальная игра Лиги Европы пройдет в шведском городе Сольне 24 марта.

Напомним, "Ростов" занял третье место в групповом турнире Лиги чемпионов, опередив ПСВ. Первые два места заняли "Атлетико" и "Бавария".

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы