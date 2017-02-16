"Ростов" сыграет со "Спартой" без Джанаева, Азмун в запасе

Стал известен состав "Ростова" на матч 1/16 финала Лиги Европы против пражской "Спарты". Отметим, что в этой встрече не примет участия голкипер российской команды Сослан Джанаев, который принял участие лишь в последних встречах "Ростова" на тренировочном сборе из-за повреждения. В запасе остался нападающий Сердар Азмун и новичок команды форвард Марко Девич.

Состав "Ростова" выглядит следующим образом:

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.

Запасные: Гошев, Терентьев, Препелицэ, Байрамян, Киреев, Азмун, Девич