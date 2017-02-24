"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы определился соперник "Ростова". Им станет "Манчестер Юнайтед". Матчи состоятся 9 и 16 марта. Первая встреча пройдет в Ростове-на-Дону.
В 1/16 финала "МЮ" обыграл "Сент-Этьен". "Красные дьяволы" разгромили французов дома (3:0) и победили в гостях (1:0). Напомним, что "Ростов" встречался с пражской "Спартой" (4:0, 1:1).
Патриот Сибири
И непонятно, кто попал больше: Ростов, которому достался МЮ, или МЮ, которому достался Бердыев.
16:29
kingarthur
Два достойных клуба, конечно же болеем за Ростов, единственную МУЖСКУЮ команду в нашем отстойнике.
16:26
marksan
PallMall____ Почитайте лучше, что португальцам нужно 3 победы - это только ЛЧ! Думаете, что Порту выиграет у Юве на его поле? А наши даже очка не возьмут за 4 игры? Вот такой расклад, однако!
16:26
сабзеро
Айртон, ты опять все перепутал. Днари отыгрались в 3-м квалификационном раунде на Кипре, а Ростов с Краснодаром еще играют.
16:19
сабзеро
Забавно наблюдать как болельщики Зенита голосуют за последний вариант.
16:14
Lost05
Ну вот и соседи сыграют с МЮ.Наш "Ротор" его однажды прошёл.Это было в другой жизни...
16:13
Cheremis57
Англичанам не повезло! Очередной скальп в коллекции Бердыева!! Удачи "Ростову"!!!
16:04
футбол_2018
Все мечты Ростова сбылись!!Удачи вам ребята!Назло и вопреки столичным писакам!Верим в вас и гений КББ!!
15:52
RW. i prochaya xyinia
До слёз жалко Ваню Данильянца...... Будучи ГЛАВНЫМ тренером команды ""производителей сеялок, веялок и проч. культиваторов"", популистские журно...и ЕГО игнорят и нагло присваивают команде имя "киргизско--таджикского гастера".....
15:49
Басист
Медвежонок Пу === Просто его собственные днари слились в первом же отборочном раунде от абсолютного ноунейма - вот и завидует всем, кто далеко прошёл и играет с достойными соперниками)
15:44
Басист
Ю.Ю. === Спасибо! Битва будет жаркой) Вам сочувствие за вчерашнее - в игру достойно вернулись, совсем чуть-чуть в концове не хватило...
15:42
PallMall
Из-за этой неудачной жеребьевки потеряем много очков в таблице коэффициентов. А так да, интересно будет посмотреть на Руни в Ростове.
15:41
Медвежонок Пу
Айртон это еще вы пишите с прошлого года, не надоело?
15:38
футбол_2018
Какая разница с кем играть!Главно судить будут не Москалевы, Безбородовы, Вилковы!! Поле ровное мяч круглый!Удачи Ростову и КББ!!!
15:37
Ю.Ю.
Басист _____________ Мои поздравы! Без всякого ёрничества. Во-первых будет действительно интересно, а во-вторых, МЮ единственный из участвующих топов, кто вас может недооценить.
15:37
199
А фактически, мне кажется это скрытый финал.
15:34
199
Судя по выражению лица у представителя МЮ он не особенно доволен. Думаю они ссут Ростов.
15:33
Айртон
Отыгрались днари ростовские.)) И просрочка тоже.))
15:33
tigana.1982
Шанс для Ростова в календаре МанЮ. Между играми с Ростовом - Челси. Супер принципиально. При этом МанЮ пока в зону ЛЧ не попадает.
15:32
LeLiK&SpArTaK
Всё сказка Ростова закончена
15:31
Новоуепинни
Во в Ростове перекупщики на билетах наварятся )) Круче чем на Баварии ))
15:27
Кот Василий
Худшие вариант и выпал для ростова. Еще мог выпасть лион,рома,но и Мю хватить что бы остановиться на стадии 1/8.
15:26
Kirillyurrich
повезло больше всего тереку...ростову будет не до них...
15:26
PallMall
Если бы в полуфигале встретились или в финале. Очень жаль. Такой был шанс у Ростова далеко пройти.
15:23
Басист
Будет интересно)
15:22
Тропическая гемангиома Мовсисяна
приезд МЮ это всегда праздник, для любой команды)))
15:21
Kairat Alimovich
супер! Ростов победит!
15:20
RW.irk
Кирдык особенному)))
15:20
harya88
Пока пока Ростов(((
15:20
HerculesKolya
Жозе не повезло!
15:20