15:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы

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В швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы определился соперник "Ростова". Им станет "Манчестер Юнайтед". Матчи состоятся 9 и 16 марта. Первая встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

В 1/16 финала "МЮ" обыграл "Сент-Этьен". "Красные дьяволы" разгромили французов дома (3:0) и победили в гостях (1:0). Напомним, что "Ростов" встречался с пражской "Спартой" (4:0, 1:1).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (32)
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Патриот Сибири

И непонятно, кто попал больше: Ростов, которому достался МЮ, или МЮ, которому достался Бердыев.

16:29

kingarthur

Два достойных клуба, конечно же болеем за Ростов, единственную МУЖСКУЮ команду в нашем отстойнике.

16:26

marksan

PallMall____ Почитайте лучше, что португальцам нужно 3 победы - это только ЛЧ! Думаете, что Порту выиграет у Юве на его поле? А наши даже очка не возьмут за 4 игры? Вот такой расклад, однако!

16:26

сабзеро

Айртон, ты опять все перепутал. Днари отыгрались в 3-м квалификационном раунде на Кипре, а Ростов с Краснодаром еще играют.

16:19

сабзеро

Забавно наблюдать как болельщики Зенита голосуют за последний вариант.

16:14

Lost05

Ну вот и соседи сыграют с МЮ.Наш "Ротор" его однажды прошёл.Это было в другой жизни...

16:13

Cheremis57

Англичанам не повезло! Очередной скальп в коллекции Бердыева!! Удачи "Ростову"!!!

16:04

футбол_2018

Все мечты Ростова сбылись!!Удачи вам ребята!Назло и вопреки столичным писакам!Верим в вас и гений КББ!!

15:52

RW. i prochaya xyinia

До слёз жалко Ваню Данильянца...... Будучи ГЛАВНЫМ тренером команды ""производителей сеялок, веялок и проч. культиваторов"", популистские журно...и ЕГО игнорят и нагло присваивают команде имя "киргизско--таджикского гастера".....

15:49

Басист

Медвежонок Пу === Просто его собственные днари слились в первом же отборочном раунде от абсолютного ноунейма - вот и завидует всем, кто далеко прошёл и играет с достойными соперниками)

15:44

Басист

Ю.Ю. === Спасибо! Битва будет жаркой) Вам сочувствие за вчерашнее - в игру достойно вернулись, совсем чуть-чуть в концове не хватило...

15:42

PallMall

Из-за этой неудачной жеребьевки потеряем много очков в таблице коэффициентов. А так да, интересно будет посмотреть на Руни в Ростове.

15:41

Медвежонок Пу

Айртон это еще вы пишите с прошлого года, не надоело?

15:38

футбол_2018

Какая разница с кем играть!Главно судить будут не Москалевы, Безбородовы, Вилковы!! Поле ровное мяч круглый!Удачи Ростову и КББ!!!

15:37

Ю.Ю.

Басист _____________ Мои поздравы! Без всякого ёрничества. Во-первых будет действительно интересно, а во-вторых, МЮ единственный из участвующих топов, кто вас может недооценить.

15:37

199

А фактически, мне кажется это скрытый финал.

15:34

199

Судя по выражению лица у представителя МЮ он не особенно доволен. Думаю они ссут Ростов.

15:33

Айртон

Отыгрались днари ростовские.)) И просрочка тоже.))

15:33

tigana.1982

Шанс для Ростова в календаре МанЮ. Между играми с Ростовом - Челси. Супер принципиально. При этом МанЮ пока в зону ЛЧ не попадает.

15:32

LeLiK&SpArTaK

Всё сказка Ростова закончена

15:31

Новоуепинни

Во в Ростове перекупщики на билетах наварятся )) Круче чем на Баварии ))

15:27

Кот Василий

Худшие вариант и выпал для ростова. Еще мог выпасть лион,рома,но и Мю хватить что бы остановиться на стадии 1/8.

15:26

Kirillyurrich

повезло больше всего тереку...ростову будет не до них...

15:26

PallMall

Если бы в полуфигале встретились или в финале. Очень жаль. Такой был шанс у Ростова далеко пройти.

15:23

Басист

Будет интересно)

15:22

Тропическая гемангиома Мовсисяна

приезд МЮ это всегда праздник, для любой команды)))

15:21

Kairat Alimovich

супер! Ростов победит!

15:20

RW.irk

Кирдык особенному)))

15:20

harya88

Пока пока Ростов(((

15:20

HerculesKolya

Жозе не повезло!

15:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ