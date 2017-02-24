"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы определился соперник "Ростова". Им станет "Манчестер Юнайтед". Матчи состоятся 9 и 16 марта. Первая встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

В 1/16 финала "МЮ" обыграл "Сент-Этьен". "Красные дьяволы" разгромили французов дома (3:0) и победили в гостях (1:0). Напомним, что "Ростов" встречался с пражской "Спартой" (4:0, 1:1).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы