"Ростов": "Сожалеем, что не каждый болельщик попадет на матч с "МЮ"

"Ростов" на своем официальном сайте выступил с обращением к болельщикам по поводу билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Представители клуба объяснили, почему быстро закончились билеты на предстоящую игру. Встреча состоится 9 марта.

"Как вы знаете, перед началом продажи сезонных абонементов было объявлено, что их владельцы получат приоритетное право выкупа билетов на матчи еврокубков. В этом сезоне клубом было реализовано рекордное количество абонементов. Несмотря на то что на матчи групповой стадии Лиги чемпионов не все их владельцы воспользовались своим правом первоочередного выкупа, то 4 и 5 марта практически все владельцы абонементов купили билеты на матч "Ростов" – "МЮ". 6 марта в продажу поступило ограниченное количество билетов, которое было реализовано за несколько часов, несмотря на то что билеты реализовывались только в кассах.

Стадион "Олимп-2" вмещает 15 256 зрителей. Стоит отметить, что первый ряд не поступает в продажу по причине безопасности. Кроме этого, свою квоту для выкупа получили активные болельщики "Ростова" и "МЮ", УЕФА, спонсоры и партнеры клуба, а также профильные спортивные ведомства и организации, сотрудники клуба и прессы. Более того, в клуб поступило более 20 тысяч коллективных заявок, которые не были удовлетворены для того, чтобы ростовские болельщики имели возможность приобрести билеты на матч. К сожалению, возможности нашего стадиона ограничены. Руководство клуба надеется на ваше понимание и сожалеет, что не каждый болельщик команды сможет попасть на предстоящий матч", – говорится в сообщении.