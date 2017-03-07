11:20 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" рекомендовал "Манчестер Юнайтед" не брать на выезд шапки-ушанки

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"Ростов" посоветовал "Манчестер Юнайтед" не брать с собой на выездной матч 1/8 финала Лиги Европы в Ростов-на-Дону шапки-ушанки. Поединок состоится в четверг в 21.00 по московскому времени. В это время в Ростове ожидается плюсовая температура - до 9 градусов по Цельсию.

"Здесь тепло. Не привозите с собой шапки-ушанки", - написала пресс-служба "Ростова" в "Твиттере" в ответ на сообщение "МЮ" о вылете.

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