"Ростов" показал, что Моуринью подарил Бердыеву

"Ростов" на своей странице в "Твиттере" показал подарок главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вице-президенту и тренеру ростовчан Курбану Бердыеву перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы (0:1). Им оказался памятный кубок. Напомним, что в преддверии встречи португалец посетил раздевалку гостей и вручил наставнику донского клуба подарок в черном ящике.
Внимание! Вопрос!– Football Club Rostov (@rostovfc) 20 марта 2017 г.
Что в чёрном ящике?
Ответы принимаем до 21:00.
Победитель получит 2 билета на ближайший домашний матч. #чгк pic.twitter.com/pLUWgH5hoz
Внимание! Ответ!– Football Club Rostov (@rostovfc) 20 March 2017
В черном ящике от Жозе Моуринью был этот шикарный памятный сувенир
😎 pic.twitter.com/GvYq0vEJxc
bep77
))) прикольно получилось... "...тухлое"
21:57
parafraz
Шутник... Но уважением проникся. Факт.
21:56
bep77
Это поле на Металлурге тулое!
21:56
Slim Taller
Судя по тухлой игре с Крыльями,Бердыев взамен подарил свои чётки.
21:47
Владимир 3107
Тонкий намёк и пожелание КББ от Моуриньо получить настоящий кубок ЛЧ или ЛЕ.
21:25
aloveku
а Жозе то оказывается нормальный чел
21:21
Der schwein
Уважуха !
21:16