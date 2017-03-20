"Ростов" показал, что Моуринью подарил Бердыеву

"Ростов" на своей странице в "Твиттере" показал подарок главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вице-президенту и тренеру ростовчан Курбану Бердыеву перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы (0:1). Им оказался памятный кубок. Напомним, что в преддверии встречи португалец посетил раздевалку гостей и вручил наставнику донского клуба подарок в черном ящике.

Внимание! Вопрос!

Что в чёрном ящике?

Ответы принимаем до 21:00.

Победитель получит 2 билета на ближайший домашний матч. #чгк pic.twitter.com/pLUWgH5hoz – Football Club Rostov (@rostovfc) 20 марта 2017 г.