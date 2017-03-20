21:10 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" показал, что Моуринью подарил Бердыеву

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"Ростов" на своей странице в "Твиттере" показал подарок главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вице-президенту и тренеру ростовчан Курбану Бердыеву перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы (0:1). Им оказался памятный кубок. Напомним, что в преддверии встречи португалец посетил раздевалку гостей и вручил наставнику донского клуба подарок в черном ящике.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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bep77

))) прикольно получилось... "...тухлое"

21:57

parafraz

Шутник... Но уважением проникся. Факт.

21:56

bep77

Это поле на Металлурге тулое!

21:56

Slim Taller

Судя по тухлой игре с Крыльями,Бердыев взамен подарил свои чётки.

21:47

Владимир 3107

Тонкий намёк и пожелание КББ от Моуриньо получить настоящий кубок ЛЧ или ЛЕ.

21:25

aloveku

а Жозе то оказывается нормальный чел

21:21

Der schwein

Уважуха !

21:16

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