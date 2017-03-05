"Ростов" отказался от онлайн-продаж билетов на игру с "Манчестер Юнайтед"

"Ростов" не стал включать функцию онлайн-покупки билетов на домашнюю игру 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", информирует клубная пресс-служба. Такое решение было принято для того, чтобы "билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов".

Обращаем ваше внимание, что большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались своим приоритетным правом выкупить билет на матч "Ростов" – "Манчестер Юнайтед".



С 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов, в связи с этим онлайн-продажи, как объявлялось ранее, производиться не будут, для того чтобы оставшиеся билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов.