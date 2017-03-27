"Ростов" оштрафован за блокировку проходов в матче с "МЮ"

УЕФА оштрафовал "Ростов" на 16 тысяч евро за недостаточное обеспечение безопасности в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1), сообщает официальный сайт союза. Во время игры лестничные проходы были заблокированы.

Это уже второй штраф ростовчан со стороны УЕФА за последнюю неделю. 23 марта они были оштрафованы также на 16 тысяч за использование пиротехники в поединке 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой" (1:1).

Напомним, что в ответном матче "МЮ" победил 1:0 и прошел в следующий раунд.