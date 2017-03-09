"Ростов" организовал трансляцию матча с "МЮ" на большом экране

"Ростов" специально для тех болельщиков, кто не сможет попасть на стадион, организовал трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" на большом экране, информирует официальный сайт ростовчан. Трансляция будет проходить в парке имени Максима Горького. Вход для болельщиков свободный.
"РОСТОВ" – "МЮ". ПЕРЕД МАТЧЕМ. LIVE! //
Трансляция матча "Ростов" – "МЮ"
баламошка
Хоть в этом молодцы, а то заломили цены на билеты. Бабушка какая-нибудь вкалывала всю жисть на заводе, чтобы увидеть Ибрагимовича, а в итоге её место займёт какая-нибудь толстая рожа бандита, или оборотня в погонах.
19:47