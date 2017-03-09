"Ростов" организовал трансляцию матча с "МЮ" на большом экране

"Ростов" специально для тех болельщиков, кто не сможет попасть на стадион, организовал трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" на большом экране, информирует официальный сайт ростовчан. Трансляция будет проходить в парке имени Максима Горького. Вход для болельщиков свободный.

"РОСТОВ" – "МЮ". ПЕРЕД МАТЧЕМ. LIVE! //

Трансляция матча "Ростов" – "МЮ"