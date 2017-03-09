19:23 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" организовал трансляцию матча с "МЮ" на большом экране

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"Ростов" специально для тех болельщиков, кто не сможет попасть на стадион, организовал трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" на большом экране, информирует официальный сайт ростовчан. Трансляция будет проходить в парке имени Максима Горького. Вход для болельщиков свободный.

"РОСТОВ" – "МЮ". ПЕРЕД МАТЧЕМ. LIVE! // 
Трансляция матча "Ростов" – "МЮ"

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10817

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Хоть в этом молодцы, а то заломили цены на билеты. Бабушка какая-нибудь вкалывала всю жисть на заводе, чтобы увидеть Ибрагимовича, а в итоге её место займёт какая-нибудь толстая рожа бандита, или оборотня в погонах.

19:47

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