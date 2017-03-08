12:43 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" и "МЮ" договорились не тренироваться на "Олимп-2"

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"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы договорились не тренироваться на стадионе "Олимп-2", на котором состоится встреча, сообщает пресс-служба УЕФА. Такое решение клубы приняли для того, чтобы не ухудшать состояние газона перед самим матчем. Сообщается, что "Ростов" и "Манчестер Юнайтед" будут проводить тренировки на резервном поле, которое находится рядом с "Олимп-2".

Поединок "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" состоится 9 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Давно пора стадиону присвоить имя Игоря Гамулы.

13:50

Lexys1

Я дико извиняюсь, но вроде бы в русском языке слово "Олимп" склоняется, вне зависимости приписана к нему цифирка "2" или нет..

12:51

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