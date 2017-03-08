"Ростов" и "МЮ" договорились не тренироваться на "Олимп-2"

"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы договорились не тренироваться на стадионе "Олимп-2", на котором состоится встреча, сообщает пресс-служба УЕФА. Такое решение клубы приняли для того, чтобы не ухудшать состояние газона перед самим матчем. Сообщается, что "Ростов" и "Манчестер Юнайтед" будут проводить тренировки на резервном поле, которое находится рядом с "Олимп-2".

Поединок "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" состоится 9 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.