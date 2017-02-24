"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" обменялись приветствиями в "Твиттере"

Сразу после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы аккаунты "Ростова" и "Манчестер Юнайтед" в "Твиттере" обменялись приветствиями. Дончане примут гостей 9 марта, ответный поединок состоится на "Олд Траффорд" через неделю.

"Скоро увидимся!" – написали англичане. Ростовский клуб ответил: "Ждем вас".

В 1/16 финала "МЮ" обыграл "Сент-Этьен": "красные дьяволы" разгромили французов дома (3:0) и победили в гостях (1:0). "Ростов" взял верх над пражской "Спартой" - 4:0 на своем поле и 1:1 на выезде.