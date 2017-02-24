"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" обменялись приветствиями в "Твиттере"

Сразу после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы аккаунты "Ростова" и "Манчестер Юнайтед" в "Твиттере" обменялись приветствиями. Дончане примут гостей 9 марта, ответный поединок состоится на "Олд Траффорд" через неделю.
"Скоро увидимся!" – написали англичане. Ростовский клуб ответил: "Ждем вас".
В 1/16 финала "МЮ" обыграл "Сент-Этьен": "красные дьяволы" разгромили французов дома (3:0) и победили в гостях (1:0). "Ростов" взял верх над пражской "Спартой" - 4:0 на своем поле и 1:1 на выезде.
НАШ СОПЕРНИК ПО 1/8 ЛИГИ ЕВРОПЫ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД #UEL pic.twitter.com/qASlQJbfXa– Football Club Rostov (@rostovfc) 24 февраля 2017 г.
@rostovfc See you soon!– Manchester United (@ManUtd) 24 февраля 2017 г.
@ManUtd– Football Club Rostov (@rostovfc) 24 февраля 2017 г.
Waiting for you😈👍
Luch-Energy
Сельчане 4 минуты фразу переводили?!
15:58
Тиффози
Давайте, ребята! Сыграйте, как умеете - лихо, с огоньком. Там тоже люди, хоть уже и заслужили футбольное имя. И помните - главное в футболе не "Пока мячик у нас - нам гола не забьют", а "Не будешь бить по воротам - голов не будет". Играйте "с весельем и отвагой", устройте праздник болельщикам, они так долго ждали...
15:50