15:25 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" обменялись приветствиями в "Твиттере"

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Сразу после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы аккаунты "Ростова" и "Манчестер Юнайтед" в "Твиттере" обменялись приветствиями. Дончане примут гостей 9 марта, ответный поединок состоится на "Олд Траффорд" через неделю.

"Скоро увидимся!" – написали англичане. Ростовский клуб ответил: "Ждем вас".

В 1/16 финала "МЮ" обыграл "Сент-Этьен": "красные дьяволы" разгромили французов дома (3:0) и победили в гостях (1:0). "Ростов" взял верх над пражской "Спартой" - 4:0 на своем поле и 1:1 на выезде.

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Luch-Energy

Сельчане 4 минуты фразу переводили?!

15:58

Тиффози

Давайте, ребята! Сыграйте, как умеете - лихо, с огоньком. Там тоже люди, хоть уже и заслужили футбольное имя. И помните - главное в футболе не "Пока мячик у нас - нам гола не забьют", а "Не будешь бить по воротам - голов не будет". Играйте "с весельем и отвагой", устройте праздник болельщикам, они так долго ждали...

15:50

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