"Ростов" и "Краснодар" поднялись в рейтинге УЕФА, "Зенит" остался 18-м

После вчерашних матчей Лиги Европы "Ростов" и "Краснодар" поднялись в рейтинге УЕФА. Ростовчане, разгромившие "Спарту" (4:0), поднялись с сотого места на 93-е. Кубанский клуб, взявший верх над "Фенербахче" (1:0), поднялся с 69-й строчки на 65-ю. Лучший из российских клубов - "Зенит" - вчера уступил "Андерлехту" (0:2), но сохранил 18-ю позицию, между "Шахтером" и "Манчестер Юнайтед".
Рейтинг УЕФА
1. "Реал" (Испания) - 162,771
2. "Бавария" (Германия) - 151,413
3. "Барселона" (Испания) - 146,771
4. "Атлетико" (Испания) - 131,771
5. "Ювентус" (Италия) - 126,133
6. "ПСЖ" (Франция) - 125,733
7. "Боруссия" Д (Германия) - 121,413
8. "Бенфика" (Португалия) - 111,866
9. "Севилья" (Испания) - 109,771
10. "Челси" (Англия) - 105,535...
18. "ЗЕНИТ" (Россия) - 84,906...
44. "РУБИН" (Россия) - 43,906...
49. ЦСКА (Россия) - 39,406...
65. "КРАСНОДАР" (Россия) - 30,906
66. "АНЖИ" (Россия) - 30,906
76. "ДИНАМО" (Россия) - 27,406..
93. "РОСТОВ" (Россия) - 21,406...
97. "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 20,406...
104. "СПАРТАК" (Россия) - 18,406...
127. "КУБАНЬ" (Россия) - 14,906...