"Ростов" и "Краснодар" поднялись в рейтинге УЕФА, "Зенит" остался 18-м

После вчерашних матчей Лиги Европы "Ростов" и "Краснодар" поднялись в рейтинге УЕФА. Ростовчане, разгромившие "Спарту" (4:0), поднялись с сотого места на 93-е. Кубанский клуб, взявший верх над "Фенербахче" (1:0), поднялся с 69-й строчки на 65-ю. Лучший из российских клубов - "Зенит" - вчера уступил "Андерлехту" (0:2), но сохранил 18-ю позицию, между "Шахтером" и "Манчестер Юнайтед".

Рейтинг УЕФА

1. "Реал" (Испания) - 162,771

2. "Бавария" (Германия) - 151,413

3. "Барселона" (Испания) - 146,771

4. "Атлетико" (Испания) - 131,771

5. "Ювентус" (Италия) - 126,133

6. "ПСЖ" (Франция) - 125,733

7. "Боруссия" Д (Германия) - 121,413

8. "Бенфика" (Португалия) - 111,866

9. "Севилья" (Испания) - 109,771

10. "Челси" (Англия) - 105,535...

18. "ЗЕНИТ" (Россия) - 84,906...

44. "РУБИН" (Россия) - 43,906...

49. ЦСКА (Россия) - 39,406...

65. "КРАСНОДАР" (Россия) - 30,906

66. "АНЖИ" (Россия) - 30,906

76. "ДИНАМО" (Россия) - 27,406..

93. "РОСТОВ" (Россия) - 21,406...

97. "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 20,406...

104. "СПАРТАК" (Россия) - 18,406...

127. "КУБАНЬ" (Россия) - 14,906...