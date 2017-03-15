"Ростов" готовится к вылету в Манчестер

Сегодня "Ростов" отправится в Манчестер, где 16 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Первая игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. Ранее стало известно, что более ста болельщиков российского клуба поддержат команду в Англии.

Напомним, что в ответной встрече не примут участия защитник Владимир Гранат, а также полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.