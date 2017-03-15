10:04 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" готовится к вылету в Манчестер

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Сегодня "Ростов" отправится в Манчестер, где 16 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Первая игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. Ранее стало известно, что более ста болельщиков российского клуба поддержат команду в Англии.

Напомним, что в ответной встрече не примут участия защитник Владимир Гранат, а также полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

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"Ростов" и "Краснодар" против "МЮ" и "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Felix BARSA

Вперед РОСТСЕЛЬМАШ !!! Ждем очередного чуда, хоть и трудно будет, но ВЫ МУЖИКИ !!!!

11:19

ov

Ростов выиграл АПЛ? А м.б. вышел в 1/4 ЛЧ? Тогда да. Но, скорее всего, не Лестер, а Борнмут. Бердыевский.

10:43

Леонид Педун

Не зря же в прошлом сезоне Ростов сравнивали с Лестером. Быть может пора уже и в Англии об этом заявить ? У нас есть свой Лестер, свой- БЕРДЫЕВСКИЙ!

10:28

ov

Тем временем происки московских и питерских продолжаются в Англии. Могу с уверенностью заявить, что вся ФА, включая судей, игроков и отдельных команд в целом - агенты Кремля, а, следовательно, Газпрома и Гинера. Вот возьмем Борнмут. Взял и сыграл вничью с МЮ. Зачем? Челси. Взял и выиграл у МЮ перед Ростовом. Зачем? Понятно зачем - чтобы МЮ злее был. Заговор? Однозначно. Ну в Челси хоть Абрамович, понятно выполняет прямые указы своего начальника - Гинера. А от Борнмута никак не ожидал. Ну и, наконец, судьи. Это ж как надо ненавидеть Ростов, чтобы дать отдохнуть сразу трем, трем, Карл, игрокам?! Сначала дисквалификация Ибрагимовича, затем удаление Эрреры и сразу же замена Мхитаряна, автора гола в первом матче, какой хитроумный и коварный план, Бердыеву такую комбинацию не просчитать. В итоге три игрока подойдут к игре с ростовом свеженькими, да и Рэшфорд, т.к. после удаления он, фактически, не играл. Вот такие тут дела. Но где наши донские казаки не пропадали! Русский дух не сломить, фперед, Азмун, Навас и Нобоа, покажи англосаксам кузькину мать.

10:21

баламошка

Ростов готовится к вылету Манчестера.

10:12

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