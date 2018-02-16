Российский клуб победил, уступая два мяча, в шестой раз в истории

"Локомотив" стал пятым российским клубом, выигравшим гостевой матч, по ходу которого уступал в два мяча. По две сверхволевых победы имеют на своем счету. ЦСКА и "Спартак". Причем армейцы оба раза добивались успеха в отборе Лиги чемпионов, а "Спартак" одолел "Русенборг" в групповом турнире главного еврокубка.
Российский рекорд принадлежит "Зениту", в матче с "Маккаби" преобразовавшему 0:3 в 4:3. (Кирилл БУРДАКОВ)
Гостевые победы российских клубов, уступавших по ходу матча более двух мячей
|
Клуб
|
Соперник
|
Сезон
|
Турнир
|
По ходу матча
|
Итоговый счет
|
Авторы голов
|
1992/93
|
ЛЧ
|
0:2
|
3:2
|
Бушманов, Машкарин, Карсаков
|Спартак
|
1995/96
|
ЛЧ
|
0:2
|
4:2
|
Аленичев, Никифоров, Кечинов-2
|
Одра
|
1997/98
|
КУ
|
1:3
|
4:3
|
Беркетов, Абрамов, Веретенников-2
|
Спартак
|
2010/11
|
ЛЕ
|
0:2
|
3:2
|
Д. Комбаров, Дзюба, Ананидзе
|
2015/16
|
ЛЧ
|
0:2
|
3:2
|
Муса-2, Дзагоев
|
2016/17
|
ЛЕ
|
0:3
|
4:3
|
Кокорин, Маурисиу, Жулиану, Джорджевич
|
2017/18
|
ЛЕ
|
0:2
|
3:2
|
Фернандеш-3
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