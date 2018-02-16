00:15 | Футбол — Лига Европы

Российский клуб победил, уступая два мяча, в шестой раз в истории


"Локомотив" стал пятым российским клубом, выигравшим гостевой матч, по ходу которого уступал в два мяча. По две сверхволевых победы имеют на своем счету. ЦСКА и "Спартак". Причем армейцы оба раза добивались успеха в отборе Лиги чемпионов, а "Спартак" одолел "Русенборг" в групповом турнире главного еврокубка.

Российский рекорд принадлежит "Зениту", в матче с "Маккаби" преобразовавшему 0:3 в 4:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Гостевые победы российских клубов, уступавших по ходу матча более двух мячей

Клуб

Соперник

Сезон

Турнир

По ходу матча

Итоговый счет

Авторы голов

ЦСКА

Барселона

1992/93

ЛЧ

0:2

3:2

Бушманов, Машкарин, Карсаков
Спартак

Русенборг

1995/96

ЛЧ

0:2

4:2

Аленичев, Никифоров, Кечинов-2

Ротор

Одра

1997/98

КУ

1:3

4:3

Беркетов, Абрамов, Веретенников-2

Спартак

Базель

2010/11

ЛЕ

0:2

3:2

Д. Комбаров, Дзюба, Ананидзе

ЦСКА

Спарта

2015/16

ЛЧ

0:2

3:2

Муса-2, Дзагоев

Зенит

Маккаби Т-А

2016/17

ЛЕ

0:3

4:3

Кокорин, Маурисиу, Жулиану, Джорджевич

Локомотив

Ницца

2017/18

ЛЕ

0:2

3:2

Фернандеш-3

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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