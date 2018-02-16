Российский клуб победил, уступая два мяча, в шестой раз в истории

"Локомотив" стал пятым российским клубом, выигравшим гостевой матч, по ходу которого уступал в два мяча. По две сверхволевых победы имеют на своем счету. ЦСКА и "Спартак". Причем армейцы оба раза добивались успеха в отборе Лиги чемпионов, а "Спартак" одолел "Русенборг" в групповом турнире главного еврокубка.

Российский рекорд принадлежит "Зениту", в матче с "Маккаби" преобразовавшему 0:3 в 4:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Гостевые победы российских клубов, уступавших по ходу матча более двух мячей