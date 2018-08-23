Российские клубы после победы дома со счетом 3:1 не проходили дальше только в Кубке Интертото

"Зенит" одержал победу над норвежским "Мольде" в Санкт-Петербурге в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Это седьмой раз, когда российский клуб начинает двухматчевое противостояние с домашней победы со счетом 3:1.

Лишь один раз в этом случае отечественная команда не смогла пройти дальше. В 2002 году самарские "Крылья Советов" уступили в ответной встрече Кубка Интертото 0:2 и выбыли из дальнейшей борьбы.

Самым же драматичным противостоянием можно смело назвать встречу "Локомотива" и "Тироля". Тогда железнодорожникам после победы в ответном поединке 1:0 пришлось играть переигровку из-за ошибки судьи. В непростой игре "Локомотив" отстоял домашнее преимущество. (Алексей МОРОЗ)

Ответные поединки российских клубов в еврокубках после домашних 3:1

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Ответный матч 1995/95 КК 1-й раунд Динамо Арарат 1:0 1998/99 КК 2-й раунд Локомотив Спортинг 0:1 2001/02 ЛЧ 3-й отб.раунд Локомотив Тироль 0:1* 2002/03 КИ 3-й раунд Кр.Советов Виллем II 0:2 2005/06 КУ 1-й раунд ЦСКА Мидтъюлланн 3:1 2012/13 ЛЕ 1/16 финала Анжи Ганновер 1:1

* В переигровке