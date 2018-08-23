21:15 | Футбол — Лига Европы

Российские клубы после победы дома со счетом 3:1 не проходили дальше только в Кубке Интертото


"Зенит" одержал победу над норвежским "Мольде" в Санкт-Петербурге в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Это седьмой раз, когда российский клуб начинает двухматчевое противостояние с домашней победы  со счетом 3:1.

Лишь один раз в этом случае отечественная команда не смогла пройти дальше. В 2002 году самарские "Крылья Советов" уступили в ответной встрече Кубка Интертото 0:2 и выбыли из дальнейшей борьбы.

Самым же драматичным противостоянием можно смело назвать встречу "Локомотива" и "Тироля". Тогда железнодорожникам после победы в ответном поединке 1:0 пришлось играть переигровку из-за ошибки судьи. В непростой игре "Локомотив" отстоял домашнее преимущество. (Алексей МОРОЗ)

Ответные поединки российских клубов в еврокубках после домашних 3:1

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1995/95

КК

1-й раунд

Динамо

Арарат

1:0

1998/99

КК

2-й раунд

Локомотив

Спортинг

0:1

2001/02

ЛЧ

3-й отб.раунд

Локомотив

Тироль

0:1*

2002/03

КИ

3-й раунд

Кр.Советов

Виллем II

0:2

2005/06

КУ

1-й раунд

ЦСКА

Мидтъюлланн

3:1

2012/13

ЛЕ

1/16 финала

Анжи

Ганновер

1:1

* В переигровке

К комментариям
4
Материалы других СМИ