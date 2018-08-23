Российские клубы после победы дома со счетом 3:1 не проходили дальше только в Кубке Интертото

"Зенит" одержал победу над норвежским "Мольде" в Санкт-Петербурге в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Это седьмой раз, когда российский клуб начинает двухматчевое противостояние с домашней победы со счетом 3:1.
Лишь один раз в этом случае отечественная команда не смогла пройти дальше. В 2002 году самарские "Крылья Советов" уступили в ответной встрече Кубка Интертото 0:2 и выбыли из дальнейшей борьбы.
Самым же драматичным противостоянием можно смело назвать встречу "Локомотива" и "Тироля". Тогда железнодорожникам после победы в ответном поединке 1:0 пришлось играть переигровку из-за ошибки судьи. В непростой игре "Локомотив" отстоял домашнее преимущество. (Алексей МОРОЗ)
Ответные поединки российских клубов в еврокубках после домашних 3:1
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1995/95
|
КК
|
1-й раунд
|
Динамо
|
Арарат
|
1:0
|
1998/99
|
КК
|
2-й раунд
|
Локомотив
|
Спортинг
|
0:1
|
2001/02
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
Локомотив
|
Тироль
|
0:1*
|
2002/03
|
КИ
|
3-й раунд
|
Кр.Советов
|
Виллем II
|
0:2
|
2005/06
|
КУ
|
1-й раунд
|
ЦСКА
|
Мидтъюлланн
|
3:1
|
2012/13
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Анжи
|
Ганновер
|
1:1
* В переигровке