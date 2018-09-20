21:57 | Футбол — Лига Европы

Российские клубы ни разу не проходили "Рапид"

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"Спартак" в гостевом матче 1-го тура Лиги Европы уступил "Рапиду" (0:2). Автогол на счету хавбека красно-белых Артема Тимофеева, второй мяч у хозяев забил Томас Мург.

"Рапид" для российских футбольных клубов является крайне неудобным противником. В пятый раз австрийская команда встречается с отечественной, и еще ни разу россияне не проходили дальше. В девяти матчах была одержана всего одна победа. Взяв верх на выезде со счетом 2:0, "Рубин" уступил дома 0:3 и вылетел из Кубка УЕФА. (Алексей МОРОЗ)

Матчи российских клубов против "Рапида"

Сезон

Клуб

Турнир

Раунд

Матчи

1995/96

Динамо

КК

1/4 финала

0:1 (д), 0:3 (г)

2004/05

Рубин

КУ

2-й отб.раунд

2:0 (г), 0:3 (д)

2005/06

Локомотив

ЛЧ

3-й отб.раунд

1:1 (г), 0:1 (д)

2007/08

Рубин

КИ

3-й раунд

1:3 (г), 0:0 (д)

2017/18

Спартак

ЛЕ

групп.турнир

0:2 (г)

Итого

 

 

 

+1=2-6, мячи 4-14
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