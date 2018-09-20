Российские клубы ни разу не проходили "Рапид"

"Спартак" в гостевом матче 1-го тура Лиги Европы уступил "Рапиду" (0:2). Автогол на счету хавбека красно-белых Артема Тимофеева, второй мяч у хозяев забил Томас Мург.

"Рапид" для российских футбольных клубов является крайне неудобным противником. В пятый раз австрийская команда встречается с отечественной, и еще ни разу россияне не проходили дальше. В девяти матчах была одержана всего одна победа. Взяв верх на выезде со счетом 2:0, "Рубин" уступил дома 0:3 и вылетел из Кубка УЕФА. (Алексей МОРОЗ)

Матчи российских клубов против "Рапида"