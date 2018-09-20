Российские клубы ни разу не проходили "Рапид"

"Спартак" в гостевом матче 1-го тура Лиги Европы уступил "Рапиду" (0:2). Автогол на счету хавбека красно-белых Артема Тимофеева, второй мяч у хозяев забил Томас Мург.
"Рапид" для российских футбольных клубов является крайне неудобным противником. В пятый раз австрийская команда встречается с отечественной, и еще ни разу россияне не проходили дальше. В девяти матчах была одержана всего одна победа. Взяв верх на выезде со счетом 2:0, "Рубин" уступил дома 0:3 и вылетел из Кубка УЕФА. (Алексей МОРОЗ)
Матчи российских клубов против "Рапида"
|
Сезон
|
Клуб
|
Турнир
|
Раунд
|
Матчи
|
1995/96
|
Динамо
|
КК
|
1/4 финала
|
0:1 (д), 0:3 (г)
|
2004/05
|
Рубин
|
КУ
|
2-й отб.раунд
|
2:0 (г), 0:3 (д)
|
2005/06
|
Локомотив
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
1:1 (г), 0:1 (д)
|
2007/08
|
Рубин
|
КИ
|
3-й раунд
|
1:3 (г), 0:0 (д)
|
2017/18
|
Спартак
|
ЛЕ
|
групп.турнир
|
0:2 (г)
|
Итого
|
|
|
|
+1=2-6, мячи 4-14