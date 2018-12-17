Россиянин, игравший в Турции – о сопернике "Зенита": "Фенербахче" в ужасном состоянии"

Бывший защитник турецкого "Сивасспора" Виталий Дьяков в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением о "Фенербахче" – сопернике "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы.

Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге. В чемпионате Турции "Фенер" после 16 туров занимает предпоследнее, 17-е место.

– Думаю, "Зениту" попался не самый страшный соперник, – сказал Дьяков. – "Фенербахче" – в ужасном состоянии, и не такая грозная команда, которая была в прошлом году. Стамбульцы явно переживают не лучшие времена, идут в зоне вылета и уже сейчас можно говорить, что этот сезон для них потерян. Уволен тренер, клуб не попал в Лигу чемпионов, а потом наступила катастрофа в чемпионате. Естественно, "Фенеру" нужно выкарабкиваться. И пока непонятно, в какой форме турки подойдут к матчам с "Зенитом".

– Как дела с вашим трудоустройством?

– Варианты есть. Поддерживаю форму и общаюсь по поводу продолжения карьеры. Пока – в раздумьях. Хочется к Новому году сделать правильный выбор. (Евгений Белоусов)​

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