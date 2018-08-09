Россияне впервые проиграли белорусам

Поражение "Зенита" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4) стало первым для российских клубов в противостоянии с белорусами. В 13 предыдущих встречах россияне одержали 12 побед при одной ничьей, которую, кстати, допустили питерцы – в матче с БАТЭ в Лиге чемпионов-2008/09. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи российских и белорусских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Матчи
|
1996/97
|
КИ
|
Гр.турнир
|
"Ротор"
|
"Атака-Аура"
|
4:0
|
1997/98
|
КК
|
1-й раунд
|
"Локомотив"
|
"Белшина"
|
2:1, 3:0
|
1999/00
|
КУ
|
1-й раунд
|
"Локомотив"
|
БАТЭ
|
7:1, 5:0
|
2005/06
|
КУ
|
2-й отб.раунд
|
"Кр.Советов"
|
БАТЭ
|
2:0, 2:0
|
2006/07
|
КИ
|
2-й раунд
|
"Москва"
|
"МТЗ-РИПО"
|
2:0, 1:0
|
2006/07
|
КУ
|
2-й отб.раунд
|
"Рубин"
|
БАТЭ
|
3:0, 2:0
|
2008/09
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
"Зенит"
|
БАТЭ
|
1:1, 2:0
|
2018/19
|
ЛЕ
|
3-й отб.раунд
|
"Зенит"
|
"Динамо" Мн
|
0:4