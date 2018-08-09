Россияне впервые проиграли белорусам

Поражение "Зенита" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4) стало первым для российских клубов в противостоянии с белорусами. В 13 предыдущих встречах россияне одержали 12 побед при одной ничьей, которую, кстати, допустили питерцы – в матче с БАТЭ в Лиге чемпионов-2008/09. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи российских и белорусских клубов в еврокубках