22:06 | Футбол — Лига Европы

Россияне впервые проиграли белорусам


Поражение "Зенита" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4) стало первым для российских клубов в противостоянии с белорусами. В 13 предыдущих встречах россияне одержали 12 побед при одной ничьей, которую, кстати, допустили питерцы – в матче с БАТЭ в Лиге чемпионов-2008/09. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи российских и белорусских клубов в еврокубках

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Матчи

1996/97

КИ

Гр.турнир

"Ротор"

"Атака-Аура"

4:0

1997/98

КК

1-й раунд

"Локомотив"

"Белшина"

2:1, 3:0

1999/00

КУ

1-й раунд

"Локомотив"

БАТЭ

7:1, 5:0

2005/06

КУ

2-й отб.раунд

"Кр.Советов"

БАТЭ

2:0, 2:0

2006/07

КИ

2-й раунд

"Москва"

"МТЗ-РИПО"

2:0, 1:0

2006/07

КУ

2-й отб.раунд

"Рубин"

БАТЭ

3:0, 2:0

2008/09

ЛЧ

Гр.турнир

"Зенит"

БАТЭ

1:1, 2:0

2018/19

ЛЕ

3-й отб.раунд

"Зенит"

"Динамо" Мн

0:4
Динамо Мн – Зенит
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