Россия вернулась на шестое место в рейтинге УЕФА

Благодаря победам "Краснодара" и "Ростова" в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (1:0) и пражской "Спарты" (4:0) соответственно российские клубы обошли португальцев в таблице коэффициентов УЕФА и снова заняли шестую позицию. Она, напомним, позволяет заявить в сезоне-2018/19 три клуба в Лигу чемпионов (два из них – напрямую в групповой турнир) и еще столько же – в Лигу Европы. Суммарный коэффициент за последние пять сезонов у откатившейся на седьмое место Португалии равен 49,332 балла, у нас – 49,532. (Александр БОБРОВ)