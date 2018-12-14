Россия в рейтинге УЕФА набрала очков наравне с Шотландией и меньше Португалии, Бельгии и Голландии

Российские клубы по итогам "евроосени" набрали в рейтинг УЕФА коэффицент 6,750. Это 9-й показатель в этом сезоне наравне с Шотландией. Выше России, кроме представителей "большой пятерки", Португалия (8,500), Бельгия (7,200) и Голландия (6,800).

Наибольший вклад в рейтинг России внес "Зенит" - 10 очков. На счету ЦСКА 9 очков, "Краснодара" - 8, "Локомотива" - 6, "Спартака" - 4,5, "Уфы" - 3.

В рейтинге за 5 лет, который определяет количество путевок от каждой страны в еврокубках, Россия идет 6-й с коэффицентом 49,716. Пятой идет Франция (57,165), седьмой - Португалия (45,832).

В "евровесне" от Росии выступят "Зенит" и "Краснодар" (оба - ЛЕ), от Франции - "ПСЖ", "Лион" (оба - ЛЧ) и "Ренн" (ЛЕ), от Португалии - "Порту" (ЛЧ), "Бенфика" и "Спортинг" (оба - ЛЕ).

Таблица коэффициентов УЕФА