Россия в еврокубках-2018/19: одна победа и та над Люксембургом

В еврокубках-2018/19 российские клубы провели пять матчей и добились всего одной победы. "Уфа" на своем поле с трудом одолела люксембуржский "Прогрес" (2:1). Две встречи уфимцев со словенским "Домжале" завершились вничью, а "Спартак" и "Зенит" свои матчи проиграли - ПАОК (2:3) и минскому "Динамо" (0:4) соответственно. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи российских клубов в еврокубковом сезоне-2018/19
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Матч
|
26.07.2018
|
2-й отб.раунд
|
"Домжале" (д) – 0:0
|
02.08.2018
|
2-й отб.раунд
|
"Домжале" (г) – 1:1
|
08.08.2018
|
3-й отб.раунд
|
ПАОК (г) – 2:3
|
09.08.2018
|
3-й отб.раунд
|
"Прогрес" (д) – 2:1
|
09.08.2018
|
3-й отб.раунд
|
"Динамо" Мн (г) – 0:4
Итого: +1=2-2, мячи 5-9.
- Динамо Мн (Футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- Спартак (футбол)
- ПАОК (Футбол)
- Уфа
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Домжале