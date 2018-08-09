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Россия в еврокубках-2018/19: одна победа и та над Люксембургом


В еврокубках-2018/19 российские клубы провели пять матчей и добились всего одной победы. "Уфа" на своем поле с трудом одолела люксембуржский "Прогрес" (2:1). Две встречи уфимцев со словенским "Домжале" завершились вничью, а "Спартак" и "Зенит" свои матчи проиграли - ПАОК (2:3) и минскому "Динамо" (0:4) соответственно. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи российских клубов в еврокубковом сезоне-2018/19

Дата

Турнир

Стадия

Клуб

Матч

26.07.2018

ЛЕ

2-й отб.раунд

"Уфа"

"Домжале" (д) – 0:0

02.08.2018

ЛЕ

2-й отб.раунд

"Уфа"

"Домжале" (г) – 1:1

08.08.2018

ЛЧ

3-й отб.раунд

"Спартак"

ПАОК (г) – 2:3

09.08.2018

ЛЕ

3-й отб.раунд

"Уфа"

"Прогрес" (д) – 2:1

09.08.2018

ЛЧ

3-й отб.раунд

"Зенит"

"Динамо" Мн (г) – 0:4

 Итого: +1=2-2, мячи 5-9.

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