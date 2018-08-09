Россия в еврокубках-2018/19: одна победа и та над Люксембургом

В еврокубках-2018/19 российские клубы провели пять матчей и добились всего одной победы. "Уфа" на своем поле с трудом одолела люксембуржский "Прогрес" (2:1). Две встречи уфимцев со словенским "Домжале" завершились вничью, а "Спартак" и "Зенит" свои матчи проиграли - ПАОК (2:3) и минскому "Динамо" (0:4) соответственно. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи российских клубов в еврокубковом сезоне-2018/19

Итого: +1=2-2, мячи 5-9.