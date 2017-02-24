Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

После очередных матчей в Лиге Европы российские клубы остались на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от португальцев. Суммарный коэффициент России за пять последних сезонов равен 50,332 балла. Наш единственный конкурент Португалия набрала 49,332 балла. Чтобы догнать нас, "Порту" и "Бенфике"​ теперь необходимо набрать шесть зачетных очков. То есть, к примеру, одержать три победы при условии, что "Ростов" и "Краснодар" не наберут ни очка.

Напомним, что шестая позиция в рейтинге позволяет в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки шесть команд, а не пять, как сейчас. При этом две смогут попасть напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а еще одной придется пройти два отборочных раунда. (Александр БОБРОВ)

Больше всего очков для России набрал "Ростов"