Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

Российские клубы на этой неделе заработали 5 очков в рейтинг УЕФА. "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" (3:1), "Локомотив" разгромил "Злин" (3:0), "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1), а ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" (1:4). За вторую неделю групповых турниров еврокубков российская копилка пополнилась на 1 балл.
"Порту", "Бенфика", "Спортинг", "Гимарайнш" и "Брага" общими усилиями принесли Португалии 4 очка или 0,666 балла в рейтинг. На счету "Монако", "ПСЖ", "Ниццы", "Марселя" и "Лиона" 5 очков или 0,833 балла.
Таким образом, за неделю Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге. На счету нашей страны, которая занимает 6-е место, 46,382 балла. У Франции - 49,248, у Португалии - 42,248.
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спортинг Л
- Манчестер Юнайтед
- Марсель
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Ницца
- Лион
- Бенфика (футбол)
- Порту
- Брага
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Реал Сосьедад
- Витория Гимарайнш
- Злин (футбол)
Korvin
Ну тогда сотрите) успели исправить)
00:25
голос из Санкт-Петербурга
Брага всё таки забила в концовке...
00:24
redgy
главное отрыв от портишей держим! еще любопытно, что италия вернулась в тройку, обойдя пролетающих на всех фронтах немчур
00:24
Korvin
Ау)
00:23
Korvin
На счету нашей страны, которая занимает 6-е место, 46,382 балла. У Франции - 49,248, у Португалии - 42,248.
00:22