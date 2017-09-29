Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

Российские клубы на этой неделе заработали 5 очков в рейтинг УЕФА. "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" (3:1), "Локомотив" разгромил "Злин" (3:0), "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1), а ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" (1:4). За вторую неделю групповых турниров еврокубков российская копилка пополнилась на 1 балл.

"Порту", "Бенфика", "Спортинг", "Гимарайнш" и "Брага" общими усилиями принесли Португалии 4 очка или 0,666 балла в рейтинг. На счету "Монако", "ПСЖ", "Ниццы", "Марселя" и "Лиона" 5 очков или 0,833 балла.

Таким образом, за неделю Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге. На счету нашей страны, которая занимает 6-е место, 46,382 балла. У Франции - 49,248, у Португалии - 42,248.