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00:15 | Футбол — Лига Европы

Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

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Российские клубы на этой неделе заработали 5 очков в рейтинг УЕФА. "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" (3:1), "Локомотив" разгромил "Злин" (3:0), "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1), а ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" (1:4). За вторую неделю групповых турниров еврокубков российская копилка пополнилась на 1 балл.

"Порту", "Бенфика", "Спортинг", "Гимарайнш" и "Брага" общими усилиями принесли Португалии 4 очка или 0,666 балла в рейтинг. На счету "Монако", "ПСЖ", "Ниццы", "Марселя" и "Лиона" 5 очков или 0,833 балла.

Таким образом, за неделю Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге. На счету нашей страны, которая занимает 6-е место, 46,382 балла. У Франции - 49,248, у Португалии - 42,248.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/uefarates/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Korvin

Ну тогда сотрите) успели исправить)

00:25

голос из Санкт-Петербурга

Брага всё таки забила в концовке...

00:24

redgy

главное отрыв от портишей держим! еще любопытно, что италия вернулась в тройку, обойдя пролетающих на всех фронтах немчур

00:24

Korvin

Ау)

00:23

Korvin

На счету нашей страны, которая занимает 6-е место, 46,382 балла. У Франции - 49,248, у Португалии - 42,248.

00:22