00:55 | Футбол — Лига Европы

Россия - шестая в рейтинге УЕФА, португальцы отстают

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ЦСКА после ничьей с "Црвеной Звездой" (0:0), принес в копилку России 0,2 очка в свободной таблице коэффициентов УЕФА. Российские клубы за последние пять лет набрали 50,382 балла, благодаря чему Россия занимает шестое место, опережая Португалию на 5,8 очков.

Шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)

Место Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Сумма Команды
1 Испания 23,000 20,214 23,928 20,142 11,000 98,284 7*/7
2 Англия 16,785 13,571 14,250 14,928 12,643 72,177 6/7
3 Италия 14,166 19,000 11,500 14,250 11,000 69,916 6/6
4 Германия 14,714 15,857 16,428 14,571 6,000 67,570 3/7
5 Франция 8,500 10,916 11,083 14,416 7,500 52,415 4/6
6 Россия 10,416 9,666 11,500 9,200 9,600 50,382 4/5
7 Португалия 9,916 9,083 10,500 8,083 7,000 44,582 3/6

* Продолжают выступления

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

В этом сезоне пока 4-е получается идем по очкам, хотя думаю это не надолго, повылетают по весне все.

08:55

Спринт

Какая свободная таблица? Всё таки, наверное, сводная. Францию практически не догнать, но сделать задел на будущие годы, и сократить отрыв вполне возможно. Но надо всем российским командам, как минимум, пройти в 1/8 финала Лиги Европы, а кому то выйти хотя бы в полуфинал.

05:45

Fenixx

Постараемся за пятую строчку поборотся. Для этого надо чтоб наши клубы дошли как можно дальше а французкие сразу повылетали. Теоритически это возможно.

02:15

баламошка

А сбродная?) Шисят шестая.

00:58

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