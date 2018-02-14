Россия - шестая в рейтинге УЕФА, португальцы отстают

ЦСКА после ничьей с "Црвеной Звездой" (0:0), принес в копилку России 0,2 очка в свободной таблице коэффициентов УЕФА. Российские клубы за последние пять лет набрали 50,382 балла, благодаря чему Россия занимает шестое место, опережая Португалию на 5,8 очков.
Шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)
|Место
|Страна
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Сумма
|Команды
|1
|Испания
|23,000
|20,214
|23,928
|20,142
|11,000
|98,284
|7*/7
|2
|Англия
|16,785
|13,571
|14,250
|14,928
|12,643
|72,177
|6/7
|3
|Италия
|14,166
|19,000
|11,500
|14,250
|11,000
|69,916
|6/6
|4
|Германия
|14,714
|15,857
|16,428
|14,571
|6,000
|67,570
|3/7
|5
|Франция
|8,500
|10,916
|11,083
|14,416
|7,500
|52,415
|4/6
|6
|Россия
|10,416
|9,666
|11,500
|9,200
|9,600
|50,382
|4/5
|7
|Португалия
|9,916
|9,083
|10,500
|8,083
|7,000
|44,582
|3/6
* Продолжают выступления
Jean4
В этом сезоне пока 4-е получается идем по очкам, хотя думаю это не надолго, повылетают по весне все.
08:55
Спринт
Какая свободная таблица? Всё таки, наверное, сводная. Францию практически не догнать, но сделать задел на будущие годы, и сократить отрыв вполне возможно. Но надо всем российским командам, как минимум, пройти в 1/8 финала Лиги Европы, а кому то выйти хотя бы в полуфинал.
05:45
Fenixx
Постараемся за пятую строчку поборотся. Для этого надо чтоб наши клубы дошли как можно дальше а французкие сразу повылетали. Теоритически это возможно.
02:15
баламошка
А сбродная?) Шисят шестая.
00:58