Россия шестая в рейтинге УЕФА, португальцы отстают

Российские клубы, занимающие шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, постепенно увеличивают отрыв от идущих седьмыми португальцев. ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" набрали 11 зачетных очков, подняв коэффициент сезона до 2,200, а общий за последние пять лет – до 42,982. Напомню, что победа в отборочных раундах оценивается в одно очко, ничья – в 0,5 очка, а выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит бонус в четыре очка.

У Португалии без учета матча "Маритиму" – "Динамо" К, игравшегося поздно вечером, общий рейтинг составляет 39,664 балла. В этом сезоне она, скорее всего, так и останется на седьмом месте.

Напомним, что шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. Если мы останемся в первой шестерке к концу мая будущего года, в сезоне-2019/20 сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового. (Александр БОБРОВ)