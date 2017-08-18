Россия шестая в рейтинге УЕФА, португальцы отстают

Российские клубы, занимающие шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, постепенно увеличивают отрыв от идущих седьмыми португальцев. ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" набрали 11 зачетных очков, подняв коэффициент сезона до 2,200, а общий за последние пять лет – до 42,982. Напомню, что победа в отборочных раундах оценивается в одно очко, ничья – в 0,5 очка, а выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит бонус в четыре очка.
У Португалии без учета матча "Маритиму" – "Динамо" К, игравшегося поздно вечером, общий рейтинг составляет 39,664 балла. В этом сезоне она, скорее всего, так и останется на седьмом месте.
Напомним, что шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. Если мы останемся в первой шестерке к концу мая будущего года, в сезоне-2019/20 сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового. (Александр БОБРОВ)
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Спартак
|
Лига чемпионов
|
0
|
4
|
4
|
2. Краснодар
|
Лига Европы
|
3
|
0
|
3
|
3. ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
3
|
0
|
3
|
4. Зенит
|
Лига Европы
|
1
|
0
|
1
|
5. Локомотив
|
Лига Европы
|
0
|
0
|
0
|
Всего: 11 очков, 5 команд, коэффициент 2,200.