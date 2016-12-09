Россия - седьмая в рейтинге УЕФА

После неудач "Зенита" и "Краснодара" в матчах 6-го тура группового раунда Лиги Европы Россия осталась седьмой в таблице коэффициентов УЕФА, уступая совсем немного португальцам. После заключительных матчей в Лиге Европы суммарные коэффициенты Португалии и России за последние пять сезонов не изменились: у нас 48,732 балла, у конкурентов – 48,998.

Напомним, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить напрямую в Лигу чемпионов-2018/19 два клуба, а седьмая позиция – только один. (Александр БОБРОВ)