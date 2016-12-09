Россия - седьмая в рейтинге УЕФА

После неудач "Зенита" и "Краснодара" в матчах 6-го тура группового раунда Лиги Европы Россия осталась седьмой в таблице коэффициентов УЕФА, уступая совсем немного португальцам. После заключительных матчей в Лиге Европы суммарные коэффициенты Португалии и России за последние пять сезонов не изменились: у нас 48,732 балла, у конкурентов – 48,998.
Напомним, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить напрямую в Лигу чемпионов-2018/19 два клуба, а седьмая позиция – только один. (Александр БОБРОВ)
tryam
Шалимов как и цыган не тренер, соглашусь, настроить команду не могут, несут вред репутации клуба. Что Миллер что Галицкий слепота.
02:50
tryam
команды решили свои задачи, завтра они в отпуске, на первый план при оптимальном составе выходит роль тренера, итого - в краснодаре и зените тренера нет, занавес, все это мишура с которой владельцы вынуждены мириться, так как толковые заняты.
02:48
Andersen32
Шалимов не тренер, а какой-то урод.
02:48
Птицuk
Не игроки а раздолбаи и чмыри. Все эти Енджейчики - зачем его только в команде держат. Шалимов лучше бы выпустил молодых из академии, как французы сделали, он что не видел, что у игроков основы мысли уже совсем не о футболе. Никто не хотел бегать. Один Марсель мог бы при желании обвести полкоманды Краснодара.
02:15
pravovernyj
Зенит-то ладно, а Краснодар стал позорищем. Ничего не добившись в России, стал ещё и в Европе позорно играть. Деградация.
01:34
MMM_M
да уж, чему удивлятся с таким бездарным футболом зенита и краснодара. примитив 18 века. и этим дармоедам платят миллионы. уеб..ны
01:32
NF
Почему я не удивлен? Ожидалось...
01:24