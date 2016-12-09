01:05 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Россия - седьмая в рейтинге УЕФА

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После неудач "Зенита" и "Краснодара" в матчах 6-го тура группового раунда Лиги Европы Россия осталась седьмой в таблице коэффициентов УЕФА, уступая совсем немного португальцам. После заключительных матчей в Лиге Европы суммарные коэффициенты Португалии и России за последние пять сезонов не изменились: у нас 48,732 балла, у конкурентов – 48,998.

Напомним, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить напрямую в Лигу чемпионов-2018/19 два клуба, а седьмая позиция – только один. (Александр БОБРОВ)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/uefarates/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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tryam

Шалимов как и цыган не тренер, соглашусь, настроить команду не могут, несут вред репутации клуба. Что Миллер что Галицкий слепота.

02:50

tryam

команды решили свои задачи, завтра они в отпуске, на первый план при оптимальном составе выходит роль тренера, итого - в краснодаре и зените тренера нет, занавес, все это мишура с которой владельцы вынуждены мириться, так как толковые заняты.

02:48

Andersen32

Шалимов не тренер, а какой-то урод.

02:48

Птицuk

Не игроки а раздолбаи и чмыри. Все эти Енджейчики - зачем его только в команде держат. Шалимов лучше бы выпустил молодых из академии, как французы сделали, он что не видел, что у игроков основы мысли уже совсем не о футболе. Никто не хотел бегать. Один Марсель мог бы при желании обвести полкоманды Краснодара.

02:15

pravovernyj

Зенит-то ладно, а Краснодар стал позорищем. Ничего не добившись в России, стал ещё и в Европе позорно играть. Деградация.

01:34

MMM_M

да уж, чему удивлятся с таким бездарным футболом зенита и краснодара. примитив 18 века. и этим дармоедам платят миллионы. уеб..ны

01:32

NF

Почему я не удивлен? Ожидалось...

01:24

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Материалы других СМИ