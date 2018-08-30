Россия повторила еврокубковый рекорд

В еврокубковые группы в сезоне-2018/19 пробилось пять команд из России, что является повторением национального рекорда. Столько же клубов играло в основном раунде в сезонах-2013/14 и 2015/16.
"Уфа" вполне могла помочь состояться новому историческому достижению, но не сумела пройти "Рейнджерс". (Кирилл БУРДАКОВ)
Сезоны, в которых пять российских команд играли в групповых турнирах еврокубков
|
Сезон
|
Стартовавшие команды
|
Лига чемпионов
|
Лига Европы
|
Всего
|
2013/14
|
6
|
2 (ЦСКА, Зенит)
|
3 (Анжи, Кубань, Рубин)
|
5
|
2015/16
|
5
|
2 (Зенит, ЦСКА)
|
3 (Локомотив, Краснодар, Рубин)
|
5
|
2018/19
|
6
|
5