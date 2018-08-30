21:55 | Футбол — Лига Европы

Россия повторила еврокубковый рекорд

Россия повторила еврокубковый рекорд. Фото "СЭ"
Россия повторила еврокубковый рекорд. Фото "СЭ"

В еврокубковые группы в сезоне-2018/19 пробилось пять команд из России, что является повторением национального рекорда. Столько же клубов играло в основном раунде в сезонах-2013/14 и 2015/16.

"Уфа" вполне могла помочь состояться новому историческому достижению, но не сумела пройти "Рейнджерс". (Кирилл БУРДАКОВ)

Сезоны, в которых пять российских команд играли в групповых турнирах еврокубков

Сезон

Стартовавшие команды

Лига чемпионов

Лига Европы

Всего

2013/14

6

2 (ЦСКА, Зенит)

3 (Анжи, Кубань, Рубин)

5

2015/16

5

2 (Зенит, ЦСКА)

3 (Локомотив, Краснодар, Рубин)

5

2018/19

6

2 (Локомотив, ЦСКА)

3 (Спартак, Зенит, Краснодар)

5

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