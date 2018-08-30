Россия повторила еврокубковый рекорд

В еврокубковые группы в сезоне-2018/19 пробилось пять команд из России, что является повторением национального рекорда. Столько же клубов играло в основном раунде в сезонах-2013/14 и 2015/16.

"Уфа" вполне могла помочь состояться новому историческому достижению, но не сумела пройти "Рейнджерс". (Кирилл БУРДАКОВ)

Сезоны, в которых пять российских команд играли в групповых турнирах еврокубков

Сезон Стартовавшие команды Лига чемпионов Лига Европы Всего 2013/14 6 2 (ЦСКА, Зенит) 3 (Анжи, Кубань, Рубин) 5 2015/16 5 2 (Зенит, ЦСКА) 3 (Локомотив, Краснодар, Рубин) 5 2018/19 6 2 (Локомотив, ЦСКА) 3 (Спартак, Зенит, Краснодар) 5

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