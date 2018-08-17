Россия останется шестой в рейтинге УЕФА

"Уфа", сыграв с "Прогресом" вничью (2:2), принесла в российский рейтинг половину очка. "Зенит", ответив на унижение в Минске разгромом (8:1), добавил еще одно. В отборочных раундах еврокубков победа оценивается одним очком, ничья – половиной. Текущий рейтинг России остается невысоким (2,000 балла) – мы занимаем 23-е место в этом сезоне.
Что касается суммарного рейтинга за последние пять лет, то в нем наше место есть и в ближайший год будет шестым. У конкурентов значительное отставание. И клубы в отличие от наших вылетают из еврокубков.
Но расслабляться нельзя. Нужно помнить, что теперь общее число очков делится не на пять, как было раньше, а на шесть. Столько команд заявлены от России для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Опустимся ниже шестого места – потеряем одного представителя в Лиге чемпионов. Тогда их будет не три, а два. (Александр БОБРОВ)
СКОЛЬКО РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ
|Команда
|Турнир
|Очки
|Бонус
|Сумма
|1. Локомотив
|ЛЧ
|0
|4
|4
|ЦСКА
|ЛЧ
|0
|4
|4
|3. Уфа
|ЛЕ
|2,5
|0
|2,5
|4. Зенит
|ЛЕ
|1
|0
|1
|5. Спартак
|ЛЧ
|0,5
|0
|0,5
|6. Краснодар
|ЛЕ
|0
|0
|0
Всего: 12 очков, 6 команд, коэффициент 2,000, 23-е место в сезоне.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2014/15 - 2018/19)
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Очки
|Сумма
|Клубы
|1. Испания
|20,214
|23,928
|20,142
|19,714
|2,857
|20
|86,855
|7 (7*)
|2. Англия
|13,571
|14,25
|14,928
|20,071
|2,714
|19
|65,534
|7 (7)
|3. Италия
|19
|11,5
|14,25
|17,333
|2,785
|19,5
|64,868
|7 (7)
|4. Германия
|15,857
|16,428
|14,571
|9,857
|2,714
|19
|59,427
|7 (7)
|5. Франция
|10,916
|11,083
|14,416
|11,5
|2,666
|16
|50,581
|6 (6)
|6. РОССИЯ
|9,666
|11,5
|9,2
|12,6
|2
|12
|44,966
|6 (6)
|7. Португалия
|9,083
|10,5
|8,083
|9,666
|1,4
|7
|38,732
|5 (3)
|8. Украина
|10
|9,8
|5,5
|8
|1,6
|8
|34,9
|5 (4)
|9. Бельгия
|9,6
|7,4
|12,5
|2,6
|2,1
|10,5
|34,2
|5 (5)
|10. Турция
|6
|6,6
|9,7
|6,8
|1,6
|8
|30,7
|5 (4)
|11. Австрия
|4,125
|3,8
|7,375
|9,75
|1,2
|6
|26,25
|5 (2)
|12. Дания
|2,9
|5,5
|8,5
|5,25
|3,5
|14
|25,65
|4 (3)
|13. Голландия
|6,083
|5,75
|9,1
|2,9
|1,3
|6,5
|25,133
|5 (2)
|14. Греция
|6,2
|5,4
|5,8
|5,1
|1,6
|8
|24,1
|5 (3)
|15. Хорватия
|6,875
|4,5
|5,125
|5,125
|2,125
|8,5
|23,75
|4 (1)
|16. Чехия
|3,875
|7,3
|5,5
|5,5
|1,5
|7,5
|23,675
|5 (4)
|17. Швейцария
|6,9
|5,3
|4,3
|6,5
|0,6
|3
|23,6
|5 (3)
|18. Кипр
|3,3
|3
|5,5
|7
|3
|12
|21,8
|4 (3)
|19. Сербия
|2,75
|4,25
|2,875
|6,375
|3,875
|15,5
|20,125
|4 (2)
|20. Белоруссия
|5,5
|5,125
|3
|3,25
|3
|12
|19,875
|4 (1)
|21. Польша
|4,75
|5,5
|3,875
|2,875
|2,25
|9
|19,25
|4 (0)
|22. Швеция
|3,9
|4,75
|2,75
|5,375
|2
|8
|18,775
|4 (1)
|23. Шотландия
|4
|3
|4,375
|4
|3,25
|13
|18,625
|4 (2)
|24. Израиль
|1,375
|2,25
|6,75
|5,625
|2,375
|9,5
|18,375
|4 (1)
|25. Азербайджан
|3,625
|4,375
|4,25
|4,375
|1,625
|6,5
|18,25
|4 (1)
|26. Норвегия
|2,2
|7,25
|1,375
|4
|3,125
|12,5
|17,95
|4 (3)
|27. Казахстан
|3,375
|4,625
|2,75
|4,25
|2,5
|10
|17,5
|4 (1)
|28. Болгария
|4,25
|1
|4,25
|4
|2,5
|10
|16
|4 (1)
|29. Румыния
|5,125
|2,25
|3,3
|2,9
|2,125
|8,5
|15,7
|4 (2)
|30. Словения
|4
|1
|2,25
|4,625
|3
|12
|14,875
|4 (1)
|31. Словакия
|2,75
|3,75
|2,125
|1,875
|3,375
|13,5
|13,875
|4 (2)
|32. Лихтенштейн
|2,5
|5
|2,5
|2
|1,5
|1,5
|13,5
|1 (0)
|33. Венгрия
|2,125
|1,625
|1,875
|1,625
|1,875
|7,5
|9,125
|4 (1)
|34. Македония
|1,125
|1,5
|1,25
|3,125
|1
|4
|8
|4 (1)
|35. Албания
|0,875
|2,125
|0,875
|2,625
|1
|4
|7,5
|4 (0)
|36. Молдавия
|1,75
|1,25
|0,875
|2,75
|0,875
|3,5
|7,5
|4 (1)
|37. Ирландия
|2
|0,7
|2,625
|1,125
|1
|4
|7,45
|4 (0)
|38. Финляндия
|2,4
|1
|1,75
|1,25
|0,875
|3,5
|7,275
|4 (0)
|39. Исландия
|2,5
|1,125
|1
|1,125
|1,5
|6
|7,25
|4 (0)
|40. Босния
|1,75
|1,5
|0,5
|1,375
|2
|8
|7,25
|4 (0)
|41. Литва
|0,5
|0,75
|0,5
|2,375
|2,5
|10
|6,625
|4 (1)
|42. Латвия
|0,25
|1,625
|1,375
|0,75
|1,625
|6,5
|5,625
|4 (0)
|43. Армения
|0,375
|1,625
|1,125
|0,625
|1,5
|6
|5,25
|4 (0)
|44. Мальта
|0,125
|0,875
|1,25
|1,375
|1,5
|6
|5,125
|4 (0)
|45. Эстония
|1,5
|1
|1,375
|0,625
|0,5
|2
|5
|4 (0)
|46. Люксембург
|0,5
|0,75
|0,75
|0,875
|1,875
|6,5
|4,75
|4 (1)
|47. Грузия
|1,25
|0,625
|1,125
|0,125
|1,625
|6,5
|4,75
|4 (1)
|48. Уэльс
|0,125
|1,5
|1
|0,5
|1
|4
|4,125
|4 (0)
|49. Черногория
|0,75
|1
|0,875
|1,125
|0,375
|1,5
|4,125
|4 (0)
|50. Фареры
|1,375
|0,375
|0,375
|0,75
|1,125
|4,5
|4
|4 (0)
|51. Гибралтар
|0,25
|0,75
|1,5
|0,5
|1
|3
|4
|3 (0)
|52. Сев.Ирландия
|1,375
|0,75
|0,5
|0,75
|0,5
|2
|3,875
|4 (0)
|53. Косово
|0
|0
|0
|0
|2,5
|5
|2,5
|2 (0)
|54. Андорра
|0,5
|0,166
|0,166
|0,166
|0,833
|2,5
|1,831
|3 (0)
|55. Сан-Марино
|0
|0
|0
|0,166
|0,5
|1,5
|0,666
|3 (0)