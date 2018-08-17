Россия останется шестой в рейтинге УЕФА

"Уфа", сыграв с "Прогресом" вничью (2:2), принесла в российский рейтинг половину очка. "Зенит"​, ответив на унижение в Минске разгромом (8:1), добавил еще одно. В отборочных раундах еврокубков победа оценивается одним очком, ничья – половиной. Текущий рейтинг России остается невысоким (2,000 балла) – мы занимаем 23-е место в этом сезоне.

Что касается суммарного рейтинга за последние пять лет, то в нем наше место есть и в ближайший год будет шестым. У конкурентов значительное отставание. И клубы в отличие от наших вылетают из еврокубков.

Но расслабляться нельзя. Нужно помнить, что теперь общее число очков делится не на пять, как было раньше, а на шесть. Столько команд заявлены от России для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Опустимся ниже шестого места – потеряем одного представителя в Лиге чемпионов. Тогда их будет не три, а два. (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Локомотив ЛЧ 0 4 4 ЦСКА ЛЧ 0 4 4 3. Уфа ЛЕ 2,5 0 2,5 4. Зенит ЛЕ 1 0 1 5. Спартак ЛЧ 0,5 0 0,5 6. Краснодар​ ЛЕ 0 0 0

Всего: 12 очков, 6 команд, коэффициент 2,000, 23-е место в сезоне.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2014/15 - 2018/19)