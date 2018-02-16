Россия набрала десятку в рейтинге УЕФА и еще больше отдалилась от Португалии

Российские клубы на этой неделе на четверых набрали 3 очка (0,600 балла) в таблицу коэффицентов УЕФА. ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой" (0:0), "Локомотив" обыграл "Ниццу" (3:2), "Спартак" уступил "Атлетику" (1:3), а "Зенит" проиграл "Селтику" (0:1). Тем самым россияне в этом сезоне достигли отметки в 10 баллов.

Россия занимает 6-е место в таблице с рейтингом 50,782 за пять лет. На этой неделе наша страна еще больше отдалилась от Португалии и опережает ее на 5,034 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА