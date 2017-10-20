Роналд Куман: "Окончательный результат матча с "Лионом" разочаровывает"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после поражения от "Лиона" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2) посетовал на то, что удача была не на стороне его команды. Также он назвал результат разочаровывающим.

- Первый тайм был неудачным, второй тайм был намного лучше, но окончательный результат стал разочаровывающим, - цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. - Первый гол с пенальти был забит после глупого фола. Во втором тайме счет вместо 1:2 мог стать 2:1, забей Сигурдссон​ со штрафного, но удача была не на нашей стороне.