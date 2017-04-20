Ромеро - в воротах "МЮ" на матч с "Андерлехтом"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехта" на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. С первых минут место в воротах хозяев займет Серхио Ромеро. Полностью заявки команд выглядит следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Шоу, Кэррик, Погба, Рэшфорд, Мхитарян, Лингард, Ибрагимович.

Запасные - Де Хеа, Блинд, Феллаини, Эррера, Янг, Марсьяль, Руни.

"Андерлехт": Рубен - Аппиа, Спаич, Мбодж, Обрадович - Дендокер - Кипчу, Тилеманс, Ханни, Ачеампонг - Теодорчик.

Запасные - Букс, Найтинк, Десхахт, Станчу, Диего Капель, Телин, Бруно.

Игра начнется в 22.05 по московскому времени. Первый матч завершился вничью - 1:1. "СЭ" проведет трансляцию встречи.